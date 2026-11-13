Lahontan Gold, Aixtron und TeamViewer haben eines gemeinsam: die Anteilsscheine stehen unter Druck. Doch die Perspektiven könnten besser sein, als es die aktuelle Börsenbewertung vermuten lässt. Während Lahontan Gold auf die Wiederinbetriebnahme einer Goldmine in Nevada setzt, kann Aixtron einen strategisch bedeutsamen Auftragseingang vermelden. Die gesenkte Umsatzprognose hat das Vertrauen in TeamViewer erschüttert. Anleger zweifeln zunehmend daran, ob der Softwarespezialist seine Vertriebsanstrengungen in neue Kunden und nachhaltiges Wachstum umsetzen kann. Wo eröffnet sich tatsächlich Kurspotenzial und wo sollten Anleger eher an der Seitenlinie verbleiben?

Enthaltene Werte: CA50732M1014,DE000A0WMPJ6,DE000A2YN900

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