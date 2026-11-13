DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 35 Ticks auf 122,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,09 Prozent und das Tagestief bei 121,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.726 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 105,16 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 112,97 Prozent.
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DJG/cln
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November 13, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)
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