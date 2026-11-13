Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Volle Auftragsbücher heißen nicht zwingend, dass die Börsenkurse steigen. Verfehlt ein Unternehmen die Gewinnerwartungen, wie dies gerade die Rüstungsbranche erschüttert, werden auch solide Unternehmen abgestraft. Überraschen dagegen starke Zahlen positiv, gepaart mit ehrgeizigen Zielen bei einem Energietechnikkonzern, geben sie dem Aktienkurs Auftrieb. Zugleich versprechen hohe Metallgehalte bei einem kanadischen Rohstoffprojekt Potenzial, ...

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