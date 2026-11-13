Stuttgart (ots) -Zum Black Friday locken Anbieter wie die Telekom, Vodafone, o2 sowie kleinere Discountmarken mit Smartphone-Bundles, bei denen das neue Handy einmalig nur 1 Euro kostet. Der niedrige Gerätepreis sagt aber nichts über den eigentlichen Sparvorteil aus. Das Verbraucherportal SMARTWEB erklärt, worauf es ankommt.Rund um den Black Friday kombinieren viele Mobilfunkanbieter aktuelle Smartphones mit einem passenden Handyvertrag. Bezahlt wird das Gerät in der Regel über eine einmalige Anzahlung sowie eine monatliche Rate, die mit den Kosten des Handyvertrags zu einer monatlichen Grundgebühr zusammengerechnet wird. Die genauen Smartphone-Kosten sind dadurch nicht sofort ersichtlich."Viele Anbieter locken mit Handys für 1 Euro", sagt SMARTWEB-Redakteurin Stefanie Österle. "Die eigentlichen Kosten werden aber über die monatliche Grundgebühr abbezahlt. Zudem gehen einmalige Gebühren wie Anschlusspreis oder Versand in der Rechnung gerne unter. Wer wirklich sparen will, sollte deshalb immer die Gesamtkosten im Blick behalten."Worauf Verbraucher bei Smartphone-Bundles achten solltenDer Vergleich von Smartphone-Bundles sollte stets mehr Faktoren berücksichtigen als den niedrigen Gerätepreis. Entscheidend sind die Gesamtkosten. Außerdem sollten Handy und Tarif langfristig zum eigenen Nutzungsverhalten passen. Wichtige Kriterien sind:- Gesamtkosten: Aussagekräftig ist nur, was das Handy-Angebot über die gesamte Mindestvertragslaufzeit inklusive aller Geräteraten kostet. Dazu zählen alle monatlichen Kosten über die vereinbarte Vertragslaufzeit sowie einmalige Kosten wie Anschlusspreis, Gerätezuzahlung und Versand.- Streichpreis: Bei Handy-Angeboten wird als Streichpreis für das Smartphone oft die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) genannt. Diese gilt zum Marktstart. Nach Monaten liegt der aktuelle Verkaufswert häufig deutlich darunter. Deshalb sollte dieser immer separat geprüft werden.- Laufzeit und Ratenplan: Bei den meisten Mobilfunkanbietern kann ein neues Handy wahlweise über 24 Monate oder 36 Monate abbezahlt werden. Die Mindestlaufzeit des Handyvertrags gilt getrennt und liegt bei 24 Monaten. Bei 36 Monatsraten verteilen sich die Gesamtkosten für das Smartphone auf einen längeren Zeitraum. Das senkt die monatliche Grundgebühr. Im Handy-Vergleich erscheinen diese Angebote dann günstiger als die mit 24-monatiger Laufzeit.- Gratis-Zugaben: Häufig sind Smartphone-Angebote mit Beigaben als Aktionsvorteil erhältlich. Kopfhörer, eine Smartwatch oder ein Tablet werden günstig oder kostenlos beigelegt. Die Geräte sind nur dann ein echter Vorteil, wenn sie verwendet werden. Zudem sind die Aktionsbedingungen zu beachten, da Gratis-Beigaben oft von Verbrauchern angefordert werden müssen.- Tarifleistung: Bei einem Smartphone-Bundle ist auch der enthaltene Handyvertrag wichtig. Hier sollten Verbraucher darauf achten, dass dieser ihren Anforderungen entspricht. Relevante Aspekte sind Datenvolumen, Flatrates für Telefonie und Ausland sowie die Netzqualität."Bei Smartphone-Bundles lohnt es sich, kurz nachzurechnen und das Paket mit dem Einzelkauf von Tarif und Handy zu vergleichen", so Österle. "Auf SMARTWEB haben wir die besten Black-Friday-Angebote mit Gerät herausgesucht. So lassen sich echte Handy-Deals schnell finden."Neues Smartphone oder Vorgängermodell?Viele nutzen den Black Friday, um sich das neueste Smartphone-Modell wie das iPhone 18 Pro oder Samsung Galaxy S26 Ultra zu sichern. Doch nicht hinter jedem stark beworbenen Angebot steckt ein echter Rabatt. Gerade brandneue Geräte sind am Black Friday selten stark reduziert.Deshalb rät Österle, auch nach Black-Friday-Angeboten mit Vorgängermodellen oder Mittelklasse-Handys zu suchen: "Beim iPhone 17 oder Samsung Galaxy S25 Ultra handelt es sich nach wie vor um leistungsstarke Smartphones. Gerade jetzt sind viele Geräte aus dem Vorjahr deutlich günstiger zu finden. Zudem bieten Mittelklasse-Modelle wie das Samsung Galaxy A57 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis."Spielekonsole, Smart-TV oder E-Scooter: Bundles mit anderen GerätenNeben Smartphones gibt es zum Black Friday auch Handyverträge im Paket mit Spielekonsolen wie der PlayStation 5, mit Smart-TVs oder mit E-Scootern. Auch hier gelten die bereits genannten Regeln beim Angebotsvergleich.Bei der PS5 sollten Käufer zusätzlich prüfen, welche Version im Paket enthalten ist, etwa mit oder ohne Laufwerk. Bei Fernsehern lohnt ein Blick auf Modelljahr, Bildschirmgröße und Ausstattung. Bei E-Scootern kommen weitere Punkte wie Straßenzulassung oder Betriebserlaubnis hinzu."Bei Bundles mit Konsole, Fernseher oder E-Scooter ist das Gerät oft der eigentliche Kaufgrund", sagt Österle. "Deshalb lohnen sich diese Black-Friday-Angebote nur dann, wenn auch ein neuer Handyvertrag benötigt wird. Passt beides zusammen, kann aus dem Bundle ein richtig starker Deal werden."Zum Black Friday lohnt sich ein VertragscheckDer November sowie der Black Friday sind ein geeigneter Anlass, bestehende Handyverträge zu überprüfen. Ist die Mindestlaufzeit bereits abgelaufen, kann der Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Wer vorbereitet an den Angebotsvergleich herangeht und bei Smartphone-Bundles neben dem Gerätepreis auch auf Tarifleistung, Laufzeit und Gesamtkosten achtet, sichert sich das richtige Angebot."Beim Black Friday geht es nicht um den niedrigsten Gerätepreis, sondern um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Smartphone und Tarif im Paket", fasst Österle zusammen. "Wer vor dem Kauf nachrechnet, macht am Ende ein echtes Schnäppchen."Über SMARTWEBDie Tarifexperten von SMARTWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach den besten Angeboten im Bereich Handy und Mobilfunk. Dabei stellt das Verbraucherportal die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und sorgt durch Marktanalysen und Vergleichsrechner für Transparenz im Tarifdschungel.Mehr über SMARTWEB unter https://www.smartweb.de/smartweb-redaktionPressekontakt:Oliver Feil+49 (0)711 50 62 30 15o.feil@smartweb.deSMARTWEB ist ein Informationsangebot der Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart.Original-Content von: SMARTWEB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181408/6389680