EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange
Wachstum im Kerngeschäft und operative Entwicklung
Strategische Wachstumsfelder bei Digital-Photonics:
Ausblick
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. November 2026) -- ams OSRAM verzeichnet im dritten Quartal weiteres Wachstum im Kerngeschäft trotz erheblicher Portfolioeffekte auf die ausgewiesenen Ergebnisse. Gleichzeitig bringen weitere Fortschritte bei AI Photonics die Technologie der Kommerzialisierung näher.
"Die Stärke unseres neu aufgestellten Kernportfolios wird zunehmend sichtbar. Gleichzeitig gelingt es uns, unsere Technologieführerschaft im Bereich Digital Photonics in konkrete kommerzielle Chancen zu überführen. AI Photonics, mit dem wir auf die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren zielen, kommt der Kommerzialisierung immer näher. Mit einem stärkeren Portfolio, einem verbesserten Finanzprofil und einem klaren Fokus auf profitables Wachstum mit differenzierender Technologie schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von ams OSRAM", sagt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Q3/26 - Geschäfts- und Ergebnisübersicht
1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen.
2) k.A. = keine Angabe (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis)
*Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO) - Open Compute Project
Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 829 Mio. EUR, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorquartal. Ausschlaggebend hierfür waren das anhaltende Wachstum bei der Geschäftseinheit Opto Semiconductors sowie die saisonale Belebung im Geschäft mit traditionellen Automobillampen. Der ausgewiesene Umsatz lag 3 % unter dem Vorjahresniveau. Dies ist vorwiegend auf wesentliche Veränderungen im Portfolio zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen wuchs das Halbleiter-Kernportfolio gegenüber dem Vorjahr um rund 3 %, getragen von einem vergleichbaren Wachstum von 8 % bei Opto Semiconductors. Demgegenüber belastete die anhaltende Schwäche des chinesischen Smartphone-Marktes die Geschäftseinheit Light Sensors & Photonics (LSP, vormals CMOS Sensors & ASICs).
Das bereinigte EBITDA belief sich auf 135 Mio. EUR, entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,3 % und damit über der Mitte der Prognosespanne. Die Marge spiegelt den nach dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren veränderten Portfoliomix sowie die damit verbundenen Fertigungsdienstleistungen mit geringeren Margen wider. Das ausgewiesene EBITDA von 503 Mio. EUR und das ausgewiesene Nettoergebnis von 319 Mio. EUR waren im Wesentlichen durch den Ertrag aus dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren geprägt.
Q3/26 - Cash-Generierung und Bilanz-Update
1) Free Cashflow - definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen
2) k.A. = keine Angabe (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis)
3) Verbindlichkeit als Teil der "sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten"
4) Zum Ende des dritten Quartals 2026 hielt der Konzern knapp 90 % der Aktien der OSRAM Licht AG
Der Free Cashflow war insbesondere durch die Erlöse aus der Veräußerung des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren geprägt, wodurch sich die Finanzposition des Konzerns deutlich verbesserte. Bereinigt um die Erlöse aus Desinvestitionen wurde die Cash-Generierung wesentlich durch den weiteren Abbau von Factoring sowie die halbjährliche Zinszahlung auf die vorrangigen Anleihen belastet.
Die Umsetzung des Transformationsprogramms "Simplify" wurde im Quartal weiter vorangetrieben. Bislang wurden Einsparungen auf Run-Rate-Basis von mehr als 20 Mio. EUR erzielt, bei einem angestrebten Einsparungsziel von 200 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahr 2028.
Q3/26 - Digital Photonics: Fortschritte bei der Kommerzialisierung
AI Photonics: Das Unternehmen hat seine 850-nm-Dünnschicht-microVCSEL-Plattform für hochparallele optische Verbindungen mit äußerst geringem Energieverbrauch für KI-Infrastrukturen der nächsten Generation weiterentwickelt. Dabei wurde ein fehlerfreier 32-Gbit/s-Betrieb bei einer Energieeffizienz von rund 0,25 pJ/Bit nachgewiesen.
Gleichzeitig wächst das Ökosystem rund um die Wide-and-Slow-Architektur weiter. Dazu zählen die Beteiligung von ams OSRAM an der von Credo geleiteten OCP-SRMO-Initiative für interoperable optische Short-Reach-Verbindungen auf Basis von Mikroemittern sowie Mikroemitter von ams OSRAM, die im Active-Light-Cable-(ALC)-Demonstrator von Credo zum Einsatz kommen.
Q3/26 - Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung
Halbleitergeschäft
Die Halbleiterumsätze beliefen sich in Q3/26 auf 625 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorquartal und einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf ausgewiesener Basis. Portfolioveränderungen und eine schwächere Nachfrage im Consumer-Bereich überlagerten dabei das anhaltende Wachstum im Kerngeschäft.
1) Veräußerung des nicht-optischen Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon in Q3 2026 abgeschlossen
2) k.A. = keine Angabe
Opto Semiconductors (OS) verzeichnete erneut ein starkes Quartal und erzielte Wachstum über ein breites Spektrum von Endmärkten hinweg. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg aufgrund höherer Volumina und einer verbesserten Produktionsleistung gegenüber dem Vorquartal auf 19,2 %.
Light Sensors & Photonics (LSP) war vor allem durch den Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon, die schwächere Consumer-Nachfrage in China sowie den Übergang zu Fertigungsdienstleistungen geprägt.
Dynamik der Halbleiterindustrie
Automotive blieb gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil. Weitere Zuwächse beim Halbleiteranteil pro Fahrzeug und bei den Marktanteilen trugen dazu bei, die schwächere Marktentwicklung auszugleichen. Bereinigt um Portfolioeffekte wuchs das Automotive-Halbleitergeschäft gegenüber dem Vorjahr um rund 4 %.
Industrial & Medical wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12 %, unterstützt durch die anhaltende Erholung im Industriegeschäft sowie die starke Entwicklung in den Bereichen Horticulture, Visualisierung und Sensorik. Bereinigt um Portfolioeffekte wuchs I&M gegenüber dem Vorjahr um rund 23 %.
Consumer verzeichnete einen Rückgang von 13 %, vor allem aufgrund der schwächeren Nachfrage im Smartphone-Markt und durch Portfolioeffekte.
Lamps & Systems (L&S, traditionelles Automobillampengeschäft)
Bei L&S zeigt sich ebenfalls ein Portfolioeffekt: Der ausgewiesene Umsatz ging aufgrund des Verkaufs des Entertainment- und Industrielampengeschäfts gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurück, während das verbleibende Geschäft um 9 % wuchs. Dies unterstreicht die anhaltend starke Geschäftsentwicklung und weitere Marktanteilsgewinne vor dem Hintergrund struktureller Verschiebungen im Wettbewerbsumfeld.
Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz im Rahmen der üblichen saisonalen Entwicklung um 11 %. Aufgrund höherer Volumina und einer verbesserten Produktionsleistung erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 23,1 %.
1) Veräußerung des Geschäftsberichts Entertainment & Industry Lamps an Ushio in Q1 2026 abgeschlossen
2) k.A. = keine Angabe
Ausblick
Für Q4 2026 erwartet ams OSRAM Umsätze in einer Spanne von 750 Mio. EUR bis 850 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,0 % ± 1,5 Prozentpunkten, basierend auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,12. Der Ausblick berücksichtigt die übliche saisonale Entwicklung. Dabei dürften niedrigere Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise durch den saisonalen Höhepunkt im traditionellen Autolampengeschäft ausgeglichen werden. Der negative Effekt aus den Portfolioveräußerungen wird gegenüber dem vierten Quartal 2025 rund 75 Mio. EUR betragen.
Geschäftsausblick
Für das Geschäftsjahr 2027 sieht das Unternehmen weiterhin einen klaren Weg zu positivem Free Cashflow.
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Finanzinformationen sowie eine umfassende Investorenpräsentation zum dritten Quartal 2026 sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
ams OSRAM wird am Freitag, den 13. November 2026, eine Pressekonferenz sowie eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 abhalten.
Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren beginnt um 9:45 Uhr MEZ und kann per Webcast verfolgt werden. Die Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten findet um 11:00 Uhr MEZ statt.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
"Sense the power of light" - unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
(ungeprüft)
1 Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
Konzern-Bilanz
(ungeprüft)
Konzern-Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)
(ungeprüft) - Fortsetzung
Überleitung der bereinigten Finanzzahlen zu den gemäß IFRS berichteten Finanzzahlen
1 Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten. Der Betrag für die 9 Monate bis zum 30. September 2025 enthält den Ertrag aufgrund des Gerichtsurteils im Rechtsstreit über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Patenten.
2 Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
3 Der ausgewiesene Betrag entspricht der Differenz zwischen den gemäß IFRS berichteten und den um Sondereffekte bereinigten Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen und umfasst somit die auf diese Positionen entfallenden Sondereffekte.
Überleitung vergleichbarer Free Cashflow zu Free Cashflow und den gemäß IFRS berichteten Kapitalflüssen
Definitionen der Alternativen Leistungskennzahlen
Ende der Insiderinformation
13.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ams-OSRAM AG
|Tobelbader Straße 30
|8141 Premstaetten
|Österreich
|Telefon:
|+43 3136 500-0
|E-Mail:
|investor@ams-osram.com
|Internet:
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|ISIN:
|AT0000A3EPA4
|WKN:
|A118Z8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|5299001JPPT2QFTV5D76
|EQS News ID:
|2434116
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