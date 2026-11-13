DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES - Der Autobauer Mercedes-Benz stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschließungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Das geht aus einem am Donnerstag im Intranet veröffentlichten Interview hervor, das das Handelsblatt einsehen konnte. Demnach laufen beim Konzern Verhandlungen über Kostensenkungen in Deutschland zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Auch nach Monaten gibt es bisher keine Annäherung. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärt Produktionsvorstand Michael Schiebe in dem Interview. (Handelsblatt)

ELBIT - Das BSW wollte keine "israelische Rüstungsschmiede" im Harz. AfD-Spitzenkandidat Siegmund dagegen freute sich auf Produkte für die "Abschiebeoffensive". Jetzt gibt Elbit die Pläne auf. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort im Kreis Mansfeld-Südharz erfülle nicht die nötigen Voraussetzungen für eine Ansiedlung. Zuvor hatte die Stadt Sangerhausen mitgeteilt, dass in den seit Monaten andauernden Gesprächen mit dem interessierten Rüstungsunternehmen eine Entscheidung bevorsteht. Durch die Ansiedlung hätten rund 400 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. (FAZ)

KFW - Die Bundesregierung ist offenbar von ihren Plänen abgerückt, Gewinne der staatlichen Förderbank KfW für den Bundeshaushalt abzuschöpfen. Das legen Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestags nahe, die dem Handelsblatt vorliegen. Danach übernimmt die KfW im kommenden Jahr die Risiken aus Krediten, die sie während der Corona-Pandemie vergeben hatte im Umfang von 519 Millionen Euro. Bislang haftete der Bund für die Kreditausfälle, weil die KfW dieses Sonderprogramm im Auftrag der Regierung aufgelegt hatte. (Handelsblatt)

WIRECARD - Im Münchener Mammutprozess um den Milliardenbetrug beim 2020 kollabierten Skandalkonzern Wirecard steuern die Richter auf das Urteil zu. Die vierte Strafkammer des Münchener Landgerichts setzte den Verteidigern des früheren Vorstandschefs Markus Braun und der zwei Mitangeklagten am 291. Prozesstag eine zweiwöchige Frist für letzte Beweisanträge. Die Beweisaufnahme endet am 26. November. Sofern es keine neuerliche Verzögerung gibt, sollen danach die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern sowie die letzten Worte des früheren Vorstandschefs Braun und seiner beiden Mitangeklagten folgen. Ein Urteil vor Weihnachten ist möglich. (FAZ)

URENCO - Die Bundesregierung will sich offenbar aus geostrategischen Gründen am Atomtechnikonzern Urenco beteiligen. Nach Welt-Informationen plant der Bund, ein Drittel des multinationalen Brennelemente-Herstellers mit Sitz in Großbritannien zu übernehmen. Urenco betreibt auch in Deutschland bei Gronau eine Urananreicherungsanlage. An Urenco sind bislang zu je einem Drittel Großbritannien und die Niederlande beteiligt. Ein weiteres Drittel teilen sich die beiden ehemaligen deutschen Atomkraftwerksbetreiber RWE und Eon. Überraschend war am Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag ein neuer Ausgabenposten aufgetaucht: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro", hieß es dort. Weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium wollten auf Nachfrage erklären, für welche energiewirtschaftliche Beteiligung der Bund 4 Milliarden Euro benötigt. (Welt)

URENCO - Nach Informationen von Welt aus dem politischen Berlin ist die Summe für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und Eon eingestellt worden. Beide Konzerne sind bislang über die Holding Uranit UK Limited an Urenco beteiligt. Die Unternehmen teilten auf Nachfrage mit, sie wollten "zu Gerüchten nicht Stellung beziehen". Insider berichten jedoch, dass die Energieversorger ihre Beteiligung aus zwei Gründen abgeben wollen. Zum einen hat die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen wird die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten von Großbritannien immer stärker auch im militärischen Nuklear-Bereich aktiv. (Welt)

MERCK - MSD, die deutsche Tochter des US-Pharmakonzerns Merck, hat Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen zentrale Regelungen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes eingereicht. Das sagte Deutschlandchef Kevin Peters im Interview mit dem Handelsblatt. Die im Juli verabschiedete Reform gefährde Innovation und den Marktzugang neuer Therapien in Deutschland. "Teile dieses Gesetzes sind unverhältnismäßig. Das ist untragbar und massiv schädlich", sagte Peters. "Ich habe in den 35 Jahren meiner Karriere nie etwas Vergleichbares gesehen", so der Pharmamanager. "Die Brücke bröckelt und droht zu zerbrechen." (Handelsblatt)

QUANTUM SYSTEMS - Die Bundeswehr hat den Flugbetrieb von Drohnen des Rüstungstechnologie-Startups Quantum Systems nach einem Cyberangriff auf das Unternehmen ausgesetzt. Die Bundeswehr ergriff die Maßnahme vorsorglich, nachdem das in Bayern ansässige Unternehmen von dem Vorfall betroffen war, wie die Financial Times berichtet. Die Entscheidung hinderte das Unternehmen - eines der erfolgreichsten Rüstungs-Startups Europas, nachdem es in einer Finanzierungsrunde in diesem Jahr mit 7 Milliarden Euro bewertet wurde - daran, an einer kürzlich durchgeführten Übung mit dem Militär teilzunehmen, sagten die Personen. (Financial Times)

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November 13, 2026 01:03 ET (06:03 GMT)

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