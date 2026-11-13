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Dow Jones News
13.11.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Abgaben - Technologietitel vereinzelt erholt

DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben - Technologietitel vereinzelt erholt

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten liegen die meisten Börsen im späten Geschäft am Freitag im Minus. Wie schon am Vortag sind die Turbulenzen bei Nvidia ein Thema unter Anlegern - vor allem im Technologiesektor. Doch nachdem Mitbegründer und CEO Jensen Huang zurückgetreten war, stürzte die Nvidia-Aktien am Vortag im US-Handel zeitweise um bis zu 14 Prozent ab, doch Schnäppchenjäger begrenzten die Abschläge bis Handelsschluss auf 4,3 Prozent. Auch in Asien lässt sich beobachten, dass Anleger bei Technologiewerten wieder vereinzelt zugreifen.

Dies dürfte auch daran liegen, dass die Spekulation über den Huang-Abgang bei Nvidia den Technologiesektor in Asien bereits am Vortag belastet hatte. Das Geschäft mit künstlicher Intelligenz und die starke Nachfrage nach Halbleiterinfrastruktur dürften von den Turbulenzen bei Nvidia grundsätzlich kaum tangiert werden. Gleichwohl dürfte Huangs Rücktritt Konsequenzen für die US-Exportpolitik für Halbleiter und KI-Komponenten nach sich ziehen, denn Huang habe sich stets bemüht, den Zugang zum chinesischen Markt offen zu halten. Gestützt wird der Sektor vom geplante Börsengang von Anthropic. Laut Berichten ist die Nachfrage nach den Aktien gigantisch. Allerdings warnen Händler, dass Anleger in ihren Portfolios Platz für Anthropic machen und stattdessen andere Sektorwerte verkaufen dürften.

Der technologielastige Kospi-Index in Südkorea verliert 1,5 Prozent, nachdem der Index über 2 Prozent fester eröffnet hatte. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix geben 0,4 Prozent und 3,6 Prozent ab. Korea Electric Power brechen nach einem Ergebnis unter Markterwartung um über 10 Prozent ein. Die Gesellschaft könnte im vierten Quartal aufgrund höherer Energiebeschaffungskosten wieder einen operativen Verlust ausweisen, meint Analystin Yujin Jeon von iM Securities.

Der Nikkei-225 steigt um 0,6 Prozent auf 61.153 Punkten - angeführt von Bank- und Elektroniktiteln. Im Halbleitersektor liegen Advantest 2,6 Prozent vorn. Sumitomo Mitsui Financial geben nach Geschäftsausweis 0,1 Prozent ab.

In China fällt der HSI in Hongkong um 1,2 Prozent, der Shanghai Composite im Kernland um 0,3 Prozent. Technologiewerte zeigen sich tendenziell schwächer, da Investoren unsicher sind, wie sich der Führungswechsel bei Nvidia auf chinesische Unternehmen auswirken könnte, die auf deren Prozessoren angewiesen sind. US-chinesische Spannungen in der nationalen Sicherheit verschärfen diese Sorgen. Washington erwägt, den Import neuer chinesischer optischer Transceiver zu untersagen, die zur Verbindung von Geräten in KI-Rechenzentren verwendet werden. Tencent büßen 2,6 Prozent ein.

Der australische S&P/ASX-200 verliert 0,7 Prozent, der Leitindex liegt in diesem Monat bislang um 2,7 Prozent im Plus. Cochlear (-1,1%) bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und kündigt den Rücktritt der Präsidentin für Nordamerika, Lisa Aubert, an. Lendlease gab bekannt, dass das Unternehmen mit dem Rückkauf ausstehender Anleihen im Wert von rund 1,22 Milliarden Austral-Dollar begonnen hat - der Aktienkurs fällt um 8,4 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.082,20  -0,7    +4,2      06:00 
Nikkei-225        61.153,45  +0,6    -       07:30 
Topix 500 (Tokio)     3.077,54  +0,0   +15,7      07:30 
Kospi (Seoul)       5.262,14  -1,5   +24,9      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.719,02  -1,2    -7,4      09:00 
Shanghai-Composite     3.646,14  -0,3    -8,1      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.233,76  -0,9   +12,6      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.311,36  +1,2   -38,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.582,56  -0,2    -5,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Do, 08:25 % YTD 
EUR/USD           1,1059  +0,1   1,1053     1,1074  -5,8 
EUR/JPY           176,92  +0,1   176,68     177,07  -3,8 
EUR/GBP           0,8360  +0,2   0,8346     0,8351  -4,1 
USD/JPY           159,97  +0,1   159,85     159,88  +2,1 
USD/KRW          1.334,00  -0,1  1.335,30    1.334,15  -7,4 
USD/CNY           6,6697  -0,0   6,6704     6,6687  -4,6 
USD/CNH           6,6705  -0,0   6,6730     6,6688  -4,4 
USD/HKD           7,8447  0,0   7,8447     7,8437  +0,8 
AUD/USD           0,6795  -0,2   0,6808     0,6820  +1,8 
NZD/USD           0,5541  -0,1   0,5546     0,5545  -3,7 
BTC/USD          68.544,13  -4,1 71.487,14    73.458,54 -21,8 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           88,23  -0,6   -0,51      88,74 
Brent/ICE           95,59  -0,2   -0,23      95,82 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            3.912,84  +0,9   36,49    3.876,35 
Silber            50,16  +0,3    0,15      50,01 
Platin           1.534,50  +1,0   15,92    1.518,58 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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