125-mal so teuer wie in China: Warum Almonty und St George Mining beim Rohstoff-Comeback interessant sind

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Rund 1,15 Millionen US-Dollar je Tonne in Europa, gut 9.100 US-Dollar in China: So weit lagen die Yttriumpreise laut Bloomberg unter Berufung auf den Preisdienst Argus Media auseinander. Die Momentaufnahme vom 10. November betrifft einen einzelnen, wenig transparenten Markt. Doch sie zeigt, wie unterschiedlich die Beschaffungslage sein kann, je nachdem, wo ein Industriekunde einkauft.

Die Zahlen fallen mitten in eine diplomatische Atempause. China hat laut Reuters die Aussetzung bestimmter, im Oktober 2025 angekündigter Exportkontrollen bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Die bereits im April 2025 eingeführten Kontrollen, zu denen auch die für Yttrium gehören, waren von dieser Aussetzung nicht erfasst. Für Käufer ist damit auch nach der Verlängerung entscheidend, welche Produkte sie in welcher Menge und zu welchem Preis tatsächlich beziehen können.

Ein Preisgefälle, das über Yttrium hinausgeht

Yttrium ist kein Maßstab für sämtliche Seltenen Erden. Der Stoff wird unter anderem für Spezialbeschichtungen und in der Elektronik eingesetzt. Für die Magnetindustrie sind andere Elemente wichtiger. Aber auch dort meldet Bloomberg unter Berufung auf Argus erhebliche Unterschiede: Dysprosium kostete außerhalb Chinas demnach rund das Zwanzigfache des chinesischen Inlandspreises, Terbium etwa das Achtfache. Beide können dazu beitragen, dass leistungsfähige Permanentmagnete bei hohen Temperaturen ihre Eigenschaften behalten.

Aus solchen Preisaufschlägen lässt sich kein dauerhafter Marktpreis ableiten. In kleinen Märkten können schon einzelne verfügbare Mengen oder der Abbau von Lagerbeständen die Notierungen verändern. Für europäische Hersteller von Motoren und Industrieanlagen bleibt der Befund dennoch relevant: Ein niedriger Preis in China hilft wenig, wenn das benötigte Material am eigenen Standort nicht zuverlässig verfügbar ist.

Almonty steht für die Suche nach Alternativen bei Wolfram

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) ist ein Beispiel dafür, wie sich dieselbe Beschaffungsfrage in einem anderen Rohstoffmarkt stellt. Der Konzern betreibt die Wolframmine Panasqueira in Portugal und baut mit Sangdong in Südkorea eine weitere Bezugsquelle auf. Wolfram ist keine Seltene Erde. Es wird unter anderem für verschleißfeste Hartmetalle eingesetzt, die in der europäischen Metallbearbeitung und im Maschinenbau gebraucht werden.

Der Vergleich ist für Anleger interessant, weil bei Almonty die Umsetzung im Vordergrund steht: Wie schnell lässt sich zusätzliche Produktion hochfahren und in verlässliche Lieferungen überführen? Ein hoher Rohstoffpreis kann neue Kapazitäten attraktiver machen. Ob daraus ein tragfähiges Geschäft entsteht, entscheidet sich aber an Produktionsmengen, Kosten und Kundenverträgen.

St George entwickelt in Brasilien zwei mögliche Produktströme

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) steht mit dem Araxá-Projekt in Minas Gerais an einem früheren Punkt. Die ausgewiesene Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid, bei einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Für die Magnetlieferkette sind vor allem das enthaltene Neodym und Praseodym relevant. Die Yttrium-Notierung aus dem Bloomberg-Bericht lässt sich daher nicht auf Araxá übertragen. Die Verbindung zur aktuellen Marktlage liegt in der Frage, ob das Projekt künftig ein zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitung liefern kann. Niob eröffnet daneben eine separate industrielle Anwendung, etwa als Legierungszusatz für hochfeste Stähle.

Bei Pilotarbeiten in Belo Horizonte untersucht St George, wie sich getrennte Konzentrate für Niob und Seltene Erden herstellen lassen. Für die Seltenen Erden prüft das Unternehmen die Weiterverarbeitung zu einem gemischten Karbonat. Dessen Zusammensetzung würde darüber mitentscheiden, welche Anlagen es weiterverarbeiten könnten. Für Anleger sind die Pilotdaten deshalb aussagekräftiger als ein einzelner Rekordpreis: Sie können zeigen, welche Produkte technisch erreichbar sind und wie viel des enthaltenen Materials sich gewinnen lässt.

Fazit

Das auffällige Preisgefälle bei Yttrium zeigt, was eine Handelsverlängerung allein nicht lösen kann: Käufer brauchen Zugang zu genau dem Material, das ihre Produktion verlangt. Für Europa liegt die Chance deshalb im Aufbau zusätzlicher Bezugsquellen und Verarbeitungskapazitäten. Ob die heutigen Preisaufschläge bestehen bleiben, ist eine andere Frage.

Almonty und St George stehen für unterschiedliche Etappen dieses Aufbaus. Bei Almonty lässt sich der Fortschritt daran messen, wie sich die Wolframproduktion entwickelt. Bei St George zählen zunächst die Aufbereitungsergebnisse und die Frage, ob beide Produktströme zur Wirtschaftlichkeit beitragen können. Genehmigungen, Finanzierung und Abnehmer bleiben weitere Schritte auf dem Weg zur Produktion. Der stärkste Hinweis auf ein nachhaltiges Rohstoff-Comeback wäre deshalb nicht der nächste Preissprung, sondern der Nachweis, dass neue Anbieter verlässlich liefern können.

Quellen

Bloomberg News, veröffentlicht bei MINING.COM: "Rare earth price gap flags supply strains ahead of Trump-Xi meet", 10. November 2026. Artikeltext bereitgestellt; Preisvergleich nach Argus Media.

Reuters, Lewis Jackson: "China extends suspension of new rare earth controls until January", 9. November 2026.

https://www.reuters.com/world/china/china-extends-suspension-new-rare-earth-controls-until-january-2026-11-09/

Almonty Industries: Unternehmens- und Projektübersicht zu Panasqueira und Sangdong.

https://almonty.com/

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

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