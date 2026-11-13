Elon Musk setzt bei SpaceX weitere Milliarden aufs Spiel. Am Donnerstag kündigte der Raumfahrtkonzern an, mehr als 74 Milliarden US$ in zwei gigantische KI-Rechenzentren zu investieren. Die Aktie steht jedoch bereits erheblich unter Druck. Gegenüber ihrem bisherigen Rekordhoch von 225,64 US$ hat sie rund -38% verloren und notiert inzwischen bei 139,94 US$. Besonders problematisch erscheinen die ohnehin gewaltigen Investitionsausgaben. Wird Musks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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