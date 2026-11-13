Die Almonty-Aktie bleibt fest in der Hand der Verkäufer. Am Donnerstag fiel der Kurs um -6,50% auf 7,63 US-Dollar und unterschritt damit eine weitere wichtige Unterstützungszone. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt, während erste Stabilisierungssignale der Indikatoren bislang noch keine bestätigte Trendwende liefern. Chartanalyse zu Almonty Industries Seit dem Hoch bei rund 24,00 US-Dollar bewegt sich die Almonty-Aktie in einem klar ...

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