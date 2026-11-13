Google und Amazon investieren 25 Milliarden Dollar in US-Rechenzentren - ZenaTech gewinnt neue Solaraufträge

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Der Ausbau künstlicher Intelligenz treibt den Strombedarf in den USA weiter nach oben. Allein Google und Amazon haben Investitionen von insgesamt 25 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentrumsprojekte im US-Bundesstaat Missouri angekündigt. Der regionale Energieversorger Ameren plant angesichts des steigenden Strombedarfs umfangreiche Investitionen in die Energieinfrastruktur. Am 6. November berichtete Reuters, dass das Unternehmen seinen bisherigen Investitionsplan von 38,1 Milliarden US-Dollar bis 2031 angesichts zusätzlicher Rechenzentrumsprojekte sogar ausweiten könnte. Der Ausbau von Stromnetzen und Erzeugungsanlagen schafft zugleich Bedarf an Vermessungs-, Planungs- und Inspektionsdienstleistungen. In diesem Marktumfeld meldet ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) neue Geschäftserfolge: Das Technologieunternehmen hat weitere Aufträge für die Vermessung von Solarinfrastruktur gewonnen und erwartet von einem neuen Kunden innerhalb der kommenden zwölf Monate Umsätze von rund 600.000 US-Dollar.

Google und Amazon treiben Strombedarf in Missouri

Die Größenordnung der geplanten Rechenzentrumsinvestitionen verdeutlicht, wie stark die KI-Industrie inzwischen mit dem Energiesektor verbunden ist. Google, eine Tochter des Alphabet-Konzerns (ISIN: US02079K3059), kündigte im Mai eine Investition von 15 Milliarden US-Dollar in Rechenzentrumsinfrastruktur und begleitende Maßnahmen im US-Bundesstaat Missouri an. Amazon (ISIN: US0231351067) folgte im Juni mit Plänen für einen Rechenzentrumscampus im Wert von zehn Milliarden US-Dollar. Beide Projekte befinden sich im Versorgungsgebiet von Ameren Missouri. Der Energieversorger muss seine Infrastruktur auf die steigende Nachfrage vorbereiten. Nach Angaben von Ameren bestehen bereits Stromliefervereinbarungen für insgesamt 2,8 Gigawatt zusätzliche Großverbraucherlast bis 2030. Ein wesentlicher Teil davon entfällt auf die geplanten Rechenzentren. Am 6. November berichtete Reuters, dass Ameren über seinen bisherigen Investitionsplan von 38,1 Milliarden US-Dollar bis 2031 hinaus zusätzliche Ausgaben für notwendig halten könnte. Der Energieversorger plant außerdem, seine Erzeugungskapazitäten in Missouri zwischen 2027 und 2031 erheblich auszubauen. Dabei geht es nicht ausschließlich um Solarenergie. Auch Gaskraftwerke, Batteriespeicher und andere Technologien sollen dazu beitragen, den wachsenden Strombedarf zuverlässig zu decken.

Warum neue Energieprojekte präzise Vermessungen benötigen

Bevor neue Solaranlagen, Umspannwerke oder andere Infrastruktureinrichtungen entstehen, müssen die vorgesehenen Flächen untersucht und vermessen werden. Bauunternehmen benötigen Informationen über Geländeformen, Höhenunterschiede, bestehende Versorgungsleitungen und andere örtliche Gegebenheiten. Herkömmliche Vermessungsverfahren können gerade auf großen Flächen zeitaufwendig sein. Drohnen bieten hier die Möglichkeit, umfangreiche Geländedaten aus der Luft zu erfassen und daraus digitale Modelle für Planung und Bauausführung zu erstellen. Für Energieversorger und Projektentwickler kann eine schnellere Datenerfassung helfen, Planungsprozesse zu beschleunigen. Auch während der Bauphase und nach der Inbetriebnahme entstehen weitere Aufgaben, etwa die Überwachung des Baufortschritts oder die Inspektion von Solarmodulen. Genau diese Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt des Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäfts von ZenaTech. Das Unternehmen übernimmt etablierte Vermessungs- und Inspektionsfirmen und will deren Arbeitsabläufe schrittweise durch Drohnentechnik und eigene KI-Software ergänzen.

ZenaTech meldet neue Solaraufträge und 600.000-Dollar-Umsatzziel

Am 6. November gab ZenaTech bekannt, zwei neue Vermessungsaufträge für Solarprojekte auf Schulgeländen und kommunalen Flächen in den USA erhalten zu haben. Ihr gemeinsamer Wert liegt nach Unternehmensangaben bei mehr als 110.000 US-Dollar. Ein weiteres Projekt im Umfang von rund 60.000 US-Dollar soll innerhalb der kommenden 90 Tage vergeben werden. Darüber hinaus erwartet das Management von diesem Kunden wiederkehrende Aufträge im Wert von etwa 150.000 US-Dollar pro Quartal. Daraus ergibt sich für die kommenden zwölf Monate ein vom Unternehmen angestrebter Umsatz von rund 600.000 US-Dollar. Die tatsächliche Höhe hängt von weiteren Auftragsvergaben ab. Die bereits vergebenen Aufträge und die erwarteten Folgeumsätze müssen allerdings getrennt betrachtet werden. Während die ersten beiden Projekte nach Unternehmensangaben gewonnen wurden, sind die zusätzlichen Umsätze noch nicht vertraglich gesichert. Die Arbeiten umfassen unter anderem Vermessungen von Parkflächen an Schulstandorten. Dort sollen Solarüberdachungen entstehen, die Strom erzeugen und gleichzeitig Fahrzeuge vor Sonne und Niederschlag schützen. Nach Angaben von ZenaTech ist die Felddatenerfassung an den ersten sechs Schulstandorten bereits abgeschlossen. Die Daten werden derzeit verarbeitet, während weitere Vermessungsarbeiten vorbereitet werden.

Fast eine Million Dollar aus weiterem Solarprojekt

Die jüngste Meldung ergänzt einen weiteren Auftragserfolg vom 4. November. Damals hatte ZenaTech bekannt gegeben, über einen seiner US-amerikanischen DaaS-Standorte Vermessungsaufträge im Gesamtwert von fast einer Million US-Dollar für ein Solarbauprojekt eines amerikanischen Versorgungsunternehmens gewonnen zu haben. Nach Schätzungen des Managements könnten daraus innerhalb der nächsten zwei Jahre zusätzliche Vermessungsaufträge im Wert von bis zu 2,5 Millionen US-Dollar entstehen. Voraussetzung wären eine erfolgreiche Abwicklung der bestehenden Arbeiten und weitere Vergaben durch den Kunden. Zusammen zeigen die beiden Mitteilungen, dass ZenaTech sein Vermessungsgeschäft zunehmend auf größere Infrastruktur- und Solarprojekte ausrichtet. Die Auftraggeber wurden allerdings nicht namentlich genannt. Eine geschäftliche Verbindung zu Google, Amazon oder Ameren ist nicht bekannt. Die Rechenzentrumsinvestitionen verdeutlichen vielmehr den übergeordneten Ausbau der US-Energieinfrastruktur, während ZenaTech konkrete Aufträge aus einem anderen Teil dieses Marktes meldet.

KI soll die Bearbeitungszeiten verkürzen

Für ZenaTech ist neben dem Gewinn neuer Aufträge die geplante Automatisierung der Vermessungsarbeiten entscheidend. Drohnen können Gelände mit Kameras und LiDAR-Sensoren erfassen. Anschließend müssen die gewonnenen Daten verarbeitet und beispielsweise in Bodenflächen, Vegetation, Gebäude oder technische Infrastruktur unterteilt werden. ZenaTech entwickelt dafür eine eigene KI-Software-Suite. Sie soll die Klassifizierung der Messdaten und die Erstellung von Vermessungsergebnissen teilweise automatisieren. Das Unternehmen erwartet dadurch kürzere Bearbeitungszeiten und zusätzliche Kapazitäten für bestehende Vermessungsteams. Formale Tests der Software im gesamten DaaS-Netzwerk sind allerdings erst für 2027 vorgesehen. Die angestrebten Effizienzsteigerungen sind daher noch nicht umfassend durch abgeschlossene Praxistests bestätigt. Langfristig könnte ZenaTech außerdem zusätzliche Dienstleistungen anbieten, etwa die thermografische Inspektion von Solarmodulen oder die Reinigung von Anlagen. Auch diese Möglichkeiten sind von bereits gewonnenen Aufträgen zu unterscheiden.

Fazit: ZenaTech baut sein Geschäft im Infrastrukturmarkt aus

Die milliardenschweren Rechenzentrumsinvestitionen von Google und Amazon zeigen, wie stark der Ausbau künstlicher Intelligenz zusätzliche Anforderungen an die Energieversorgung stellt. Neue Stromerzeugungsanlagen und Netzinfrastruktur benötigen nicht nur Kapital, sondern auch umfangreiche Planungs-, Vermessungs- und Inspektionsleistungen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) kann in diesem Umfeld bereits konkrete Auftragserfolge vorweisen. Mit den neuen Solarprojekten vom 4. und 6. November erweitert das Unternehmen sein Geschäft mit Infrastrukturkunden. Ob daraus langfristig höhere Margen und wiederkehrende Umsätze entstehen, hängt von weiteren Auftragsvergaben, der erfolgreichen Projektabwicklung und der geplanten Integration eigener KI-Technologie ab. Die jüngsten Auftragsvergaben liefern konkrete Anhaltspunkte für die Geschäftsentwicklung, während die weitergehenden Umsatz- und Effizienzziele noch erreicht werden müssen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Ameren - Google kündigt 15 Milliarden USD Investitionen in Missouri an, 21.05.2026

https://www.ameren.com/resource-center/google

Ameren - Amazon kündigt 10 Milliarden USD Investitionen in Missouri an, 26.06.2026

https://www.ameren.com/resource-center/amazon

Reuters - Ameren erwägt zusätzliche Investitionen über 38,1 Milliarden USD hinaus, 06.11.2026

https://www.reuters.com/legal/litigation/ameren-sees-data-center-deals-pushing-investment-beyond-38-billion-plan-2026-11-06

Ameren - Aktualisierter Energie- und Infrastrukturplan, Oktober 2026

https://www.amereninvestors.com/investors/financial-releases/financial-releases-details/2026/Ameren-Missouri-updates-20-year-energy-roadmap-to-maintain-and-develop-cost-effective-energy-resources-to-keep-grid-reliable-for-customers/default.aspx

ZenaTech - Neue Solarvermessungsaufträge und 600.000-Dollar-Umsatzziel, 06.11.2026

https://www.zenatech.com/de/zenatechs-drone-as-a-service-steigt-mit-gewonnenen-auftraegen-von-us-schulen-in-den-markt-fuer-solarvermessung-ein-und-strebt-600-000-us-dollar-umsatz-mit-dem-ersten-solarkunden-an

ZenaTech - Solarvermessungsaufträge für US-Versorgungsunternehmen, 04.11.2026

https://www.zenatech.com/de/zenatechs-drone-as-a-service-unterzeichnet-vermessungsauftraege-fuer-den-solarbau-im-wert-von-fast-1-million-us-dollar-fuer-ein-us-versorgungsunternehmen-mit-einem-potenzial-von-25-millionen-us-dolla

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