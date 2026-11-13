NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Bartlomiej Kubicki attestierte dem italienischen Energiekonzern am Donnerstag eine solide Gewinnentwicklung. Bei den erneuerbaren Energien müsse das Tempo aber zunehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003128367
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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