Freiburg (ots) -Rund 50.000 Menschen sind innerhalb weniger Tage vor neuer Gewalt im Süden Äthiopiens nach Kenia geflohen. Die meisten suchen Schutz in Marsabit County im Norden des Landes. Dort treffen sie auf eine Bevölkerung, die selbst seit Jahren unter Dürre, Armut und Wasserknappheit leidet. Um Flüchtlinge und aufnehmende Gemeinden zu unterstützen, stellt Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, 200.000 Euro für die Nothilfe bereit.Ausgelöst wurde die Fluchtbewegung durch neue Gewaltausbrüche im Grenzgebiet um Moyale im Süden Äthiopiens. Die Kämpfe stehen im Zusammenhang mit langjährigen kommunalen und politischen Spannungen. Bewaffnete Konflikte und wiederkehrende Dürren haben in Äthiopien Millionen Menschen in humanitäre Not gebracht."Die Menschen fliehen nicht nur vor den aktuellen Kämpfen. Viele Familien leben seit Jahren in Unsicherheit und Armut und haben bereits mehrere Krisen durchstanden. Die jüngste Gewalt hat ihnen schließlich jede Perspektive genommen", sagt Ivo Körner, Kenia-Referent bei Caritas international. "Jetzt brauchen sie Schutz, Nahrung, sauberes Wasser und medizinische Hilfe. Für viele geht es ums nackte Überleben."Die meisten Flüchtlinge erreichten die kenianische Grenzregion innerhalb weniger Tage. Viele kamen mit kaum mehr als der Kleidung, die sie trugen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Es besteht akuter Mangel an Lebensmitteln, Trinkwasser, Unterkünften und medizinischer Versorgung.Besonders alarmierend ist die Lage, weil die Menschen in eine Region fliehen, die selbst an ihrer Belastungsgrenze ist. Marsabit County zählt zu den ärmsten und verletzlichsten Regionen Kenias. Wiederkehrende Dürren und Wasserknappheit haben die Lebensgrundlagen vieler Familien bereits vor der Ankunft der Flüchtlinge geschwächt."Die aufnehmenden Gemeinden teilen ihre ohnehin knappen Vorräte mit den Neuankömmlingen", sagt Körner. "Ohne zusätzliche Hilfe droht aus einer Fluchtkrise schnell eine Versorgungskrise für die gesamte Region."Die Ankunft von rund 50.000 Menschen erhöht den Druck auf Wasserstellen, Gesundheitsdienste und die lokale Nahrungsmittelversorgung erheblich. Mit den bereitgestellten 200.000 Euro unterstützt Caritas international die Versorgung besonders gefährdeter Familien sowie die Hilfe für die aufnehmenden Gemeinden. Die Mittel werden für Nahrungsmittel, Trinkwasser und weitere lebensnotwendige Hilfsgüter eingesetzt.Caritas international ruft zu Spenden auf.Stichwort: KeniaDeutscher Caritasverband e.V.IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6389764