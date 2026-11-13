Bad Hersfeld (ots) -- Bundesdelegierte verabschieden Olaf Bandt in Bad Hersfeld- Drei Kandidat*innen stehen zur Wahl für Vorsitz- Ehrenvorsitzender Weiger dankt seinem NachfolgerDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) verabschiedet am morgigen Samstag seinen Vorsitzenden Olaf Bandt im Rahmen seiner Bundesdelegiertenversammlung. Nach sieben Jahren an der Verbandsspitze tritt der 66-jährige Bandt von seinem Amt zurück. Wer den BUND künftig führen wird, entscheiden die eingeladenen 144 stimmberechtigten Delegierten. Zur Wahl stehen die frühere stellvertretende Vorsitzende Myriam Rapior, die ehemalige thüringische Umweltministerin Anja Siegesmund und der Ex-Staatssekretär und frühere stellvertretende BUND-Vorsitzende, Ernst-Christoph Stolper.Der BUND-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger dankte Olaf Bandt für seinen "großen persönlichen Einsatz" als BUND-Vorsitzender. "Diese Zeit war durch die Corona-Pandemie und die zunehmende Akzeptanz neoliberalen Denkens für den Natur- und Umweltschutz mehr als herausfordernd. Olaf Bandt hat durch großes Engagement noch Schlimmeres verhindert und positive Entwicklungen mit angestoßen. Die von ihm intensivierte Zusammenarbeit mit der sozialen Bewegung ist ein wichtiger bleibender Beitrag für die Arbeit des BUND für eine nachhaltige und ökologisch-soziale Zukunft."Mit Blick auf die aktuellen politischen Debatten führte Weiger weiter aus: "Die großen Erfolge der BUND-Geschichte - vom Schutz wertvoller Landschaften bis zum Atom- und Kohleausstieg - sind Ergebnis jahrzehntelangen Engagements und einer streitbaren Demokratie. Olaf Bandt hat dem BUND stets eine starke Stimme verliehen: Ob beim Umbau der Landwirtschaft, bei der Energiewende oder beim Schutz der Natur und mit seinem Einsatz für Mitwirkungs- und Klagerechte. Denn wer diese beschneidet, schwächt nicht nur den Naturschutz, sondern gefährdet grundlegende demokratische Errungenschaften. Gerade angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus müssen wir unsere freiheitliche Verfassung und die demokratischen Beteiligungsrechte entschlossen verteidigen. Naturschutz ist auch Demokratiearbeit. Ohne Demokratie hat Naturschutz keine Zukunft."Olaf Bandt hob die Stärken des Verbands hervor: "Nach 34 Jahren beim BUND blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück. Ich habe erlebt, was Menschen gemeinsam bewegen können, wenn sie sich für den Schutz unserer Natur und Umwelt einsetzen. Die Stärke des BUND liegt in den zehntausenden Ehrenamtlichen, die vor Ort konkret aktiv werden und in den Menschen, die mit ihrem Wissen, ihrem Mut und ihrer Leidenschaft für unsere Anliegen arbeiten. Sie alle haben den BUND zu einer starken gesellschaftlichen Kraft gemacht. Für dieses Engagement, die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das ich erfahren habe, bin ich sehr dankbar."Zur politischen Zukunft des BUND führte Bandt aus: "Wer Umwelt- und Klimaschutz zum Kulturkampf macht, verhindert Lösungen, die wir dringend brauchen. Denn die Herausforderungen verschwinden nicht, nur weil die Politik sie verdrängt. Der BUND zeigt jeden Tag, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht in den sozialen Medien entsteht, sondern dort, wo Menschen gemeinsam etwas bewegen. In unseren Gruppen vor Ort erleben wir, wie aus unterschiedlichen Menschen eine Gemeinschaft wird, die ganz konkret etwas für Natur und Umwelt bewegt. Das ist das Gegenteil der Polarisierung, die viele Debatten heute prägt. Der BUND wird auch künftig mit Kampagnen und Klagen aktiv werden, wo Natur und Umwelt bedroht werden. Zugleich werden wir Menschen zusammenbringen und Mehrheiten für Veränderungen gewinnen. Denn unsere Zukunft können wir nur gemeinsam gestalten. Wie das geht? In der Mobilität, in der kommunalen Wärmewende und bei der Elektrifizierung muss 'das Gute (Sonnen- und Windstrom), das Günstige werden'. Denn die meisten Menschen wollen Klimaschutz, aber so, dass er für alle machbar ist. Dafür braucht es die schrittweise Umwandlung der hohen fossilen Subvention in Investitionen für die Zukunft."Mehr Informationen:- Hintergrundinformationen zu Olaf Bandt (https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/Pressematerial/Presseinfo-Biografie-und-Wirken-Olaf-Bandt-2026.pdf)- Einen Lebenslauf von Olaf Bandt finden Sie unter: Ehrenvorsitzende BUND e.V. (https://www.bund.net/ueber-uns/organisation/vorstand/ehrenvorsitzende/)- Terminhinweis für Redaktionen: Die BUND-Bundesdelegiertenversammlung 2026 findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Bad Hersfeld statt. Am 14. Oktober 2026, 15.00 Uhr, hält der scheidende Vorsitzende Olaf Bandt seine Abschiedsrede an die Bundesdelegierten und wird anschließend offiziell verabschiedet. Die Wahl des neuen Vorstandes findet im Anschluss statt.- Kontakt: vor Ort: Daniel Jahn, BUND-Pressesprecher, Mobil: 0170-1606658, E-Mail: presse(at)bund.net; BUND-Pressestelle. 030-275 86 109.- Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky (https://bsky.app/profile/bund.net), Instagram (https://www.instagram.com/bund_bundesverband/), YouTube (https://www.youtube.com/@bundgermany) und Facebook (https://www.facebook.com/bund.bundesverband)Pressekontakt:BUND-Pressestelle:CvD | Daniel Jahn | Clara Billen | Lara Dalbudak | Johannes WallatTel. 030-27586-109 | -531 |-464 | -425 | -638presse(at)bund.netwww.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6389763