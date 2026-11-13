HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des dritten Quartals habe die Erwartungen getoppt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag in seinem Resümee. Nach der Boxen-Hardware im ersten Halbjahr seien nun vor allem die zugehörigen Abspielfiguren gefragt gewesen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:20 / GMT

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