Datum der Anmeldung:
11.11.2026
Aktenzeichen:
B11-102/26
Unternehmen:
FSN Capital VI Limited, St. Helier (JEY); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über sowie sämtlicher Anteile und Stimmrechte an der House of Thor BV (Zenitel-Gruppe), Gent (BEL)
Produktmärkte:
Beschallungs- und Generalalarmsysteme, Beschallungs- und Sprachalarmierungssysteme, Telefonie und sichere bidirektionale IP-Kommunikation, einheitliche Softwareplattform für kritische Kommunikation als zentrale Steuerungsebene
11.11.2026
Aktenzeichen:
B11-102/26
Unternehmen:
FSN Capital VI Limited, St. Helier (JEY); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über sowie sämtlicher Anteile und Stimmrechte an der House of Thor BV (Zenitel-Gruppe), Gent (BEL)
Produktmärkte:
Beschallungs- und Generalalarmsysteme, Beschallungs- und Sprachalarmierungssysteme, Telefonie und sichere bidirektionale IP-Kommunikation, einheitliche Softwareplattform für kritische Kommunikation als zentrale Steuerungsebene
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