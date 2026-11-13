Datum der Anmeldung: 11.11.2026 Aktenzeichen: B11-102/26 Unternehmen: FSN Capital VI Limited, St. Helier (JEY); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über sowie sämtlicher Anteile und Stimmrechte an der House of Thor BV (Zenitel-Gruppe), Gent (BEL) Produktmärkte: Beschallungs- und Generalalarmsysteme, Beschallungs- und Sprachalarmierungssysteme, Telefonie und sichere bidirektionale IP-Kommunikation, einheitliche Softwareplattform für kritische Kommunikation als zentrale Steuerungsebene

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.