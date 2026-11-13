Datum der Anmeldung:
11.11.2026
Aktenzeichen:
B2-52/26
Unternehmen:
AlpInvest Partners B.V., Amsterdam (NL); Erwerb von nicht-kontrollierenden Kommanditanteilen an Oaktree Wave Hill Holdings, L.P. und Oaktree Wave Hill Holdings (Parallel), L.P., beide Wilmington (USA)
Produktmärkte:
Bekleidung
11.11.2026
Aktenzeichen:
B2-52/26
Unternehmen:
AlpInvest Partners B.V., Amsterdam (NL); Erwerb von nicht-kontrollierenden Kommanditanteilen an Oaktree Wave Hill Holdings, L.P. und Oaktree Wave Hill Holdings (Parallel), L.P., beide Wilmington (USA)
Produktmärkte:
Bekleidung
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