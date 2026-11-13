Datum der Anmeldung:
11.11.2026
Aktenzeichen:
B6-76/26
Unternehmen:
Bundesliga-Gruppe GmbH, Frankfurt a. M. (D); Erwerb der restlichen Anteile und der alleinigen Kontrolle über die Sportec Solutions AG, Unterföhring (D)
Produktmärkte:
Erhebung und Veredelung von Sportdaten
11.11.2026
Aktenzeichen:
B6-76/26
Unternehmen:
Bundesliga-Gruppe GmbH, Frankfurt a. M. (D); Erwerb der restlichen Anteile und der alleinigen Kontrolle über die Sportec Solutions AG, Unterföhring (D)
Produktmärkte:
Erhebung und Veredelung von Sportdaten
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