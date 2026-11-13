Datum der Anmeldung:
10.11.2026
Aktenzeichen:
B3-117/26
Unternehmen:
AniCura Deutschland GmbH, Ravensburg (Mars Inc., USA, Mars Petcare); Erwerb aller Anteile und alleiniger Kontrolle an der Tierklinik Oberhaching Partnerschaftsgesellschaft, Oberhaching
Produktmärkte:
Tierarztpraxen, Tierkliniken, Veterinäre
10.11.2026
Aktenzeichen:
B3-117/26
Unternehmen:
AniCura Deutschland GmbH, Ravensburg (Mars Inc., USA, Mars Petcare); Erwerb aller Anteile und alleiniger Kontrolle an der Tierklinik Oberhaching Partnerschaftsgesellschaft, Oberhaching
Produktmärkte:
Tierarztpraxen, Tierkliniken, Veterinäre
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