Datum der Anmeldung:
09.11.2026
Aktenzeichen:
B9-110/26
Unternehmen:
Uber International Holding B.V. (NL); Erwerb einer nicht-kontrollierenden Minderheitsbeteiligung von 19,99% an der SafeDriver On-Demand GmbH (D)
Produktmärkte:
Personenbeförderungsdienstleistungen, Vermittlung von Fahrdienstleistungen
09.11.2026
Aktenzeichen:
B9-110/26
Unternehmen:
Uber International Holding B.V. (NL); Erwerb einer nicht-kontrollierenden Minderheitsbeteiligung von 19,99% an der SafeDriver On-Demand GmbH (D)
Produktmärkte:
Personenbeförderungsdienstleistungen, Vermittlung von Fahrdienstleistungen
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