Datum der Anmeldung:
09.11.2026
Aktenzeichen:
B11-99/26
Unternehmen:
STERNPARTNER Anders SE & Co. KG, Hamburg; Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs der Mercedes Benz Niederlassung Bremen von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Fahrzeugvermietung, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen, Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Reifenhandel
09.11.2026
Aktenzeichen:
B11-99/26
Unternehmen:
STERNPARTNER Anders SE & Co. KG, Hamburg; Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs der Mercedes Benz Niederlassung Bremen von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Fahrzeugvermietung, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen, Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Reifenhandel
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