Die Tochtergesellschaft YY Circle Singapore wurde ausgewählt, um für eine große Schnellrestaurantkette bedarfsgerecht Personal für den Kundenservice bereitzustellen

SINGAPUR, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Mitarbeitende im Kundenservice, Robotik und Gebäudemanagement, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft YY Circle Singapore eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Teilzeitkräften für den Kundenservice im landesweiten Netzwerk eines großen Schnellrestaurantbetreibers (QSR) mit mehr als 100 Filialen in Singapur geschlossen hat.

Wichtigste Highlights:

Landesweite QSR-Präsenz: Schafft einen inselweiten Personalrahmen, der mehr als 100 Schnellrestaurants in ganz Singapur umfasst.

Schafft einen inselweiten Personalrahmen, der mehr als 100 Schnellrestaurants in ganz Singapur umfasst. KI-gestützte bedarfsorientierte Personalbereitstellung: Nutzt die digitale Plattform von YY Circle zur Personalvermittlung, um die Personalbeschaffung, die Einarbeitung und die Schichtzuweisung während der Hauptgeschäftszeiten zu verwalten.

Nutzt die digitale Plattform von YY Circle zur Personalvermittlung, um die Personalbeschaffung, die Einarbeitung und die Schichtzuweisung während der Hauptgeschäftszeiten zu verwalten. Skalierbare Expansion im Gastronomiebereich: Erweitert die geschäftliche Präsenz von YYForce im umsatzstarken Gastronomie- und Getränkesektor Singapurs und schafft gleichzeitig flexible Beschäftigungsmöglichkeiten auf der gesamten Insel.



Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird YY Circle Singapore als landesweiter Personalpartner fungieren und den Personalbedarf auf Filialebene im gesamten Netzwerk des Kunden in Singapur decken. Der Personaleinsatz wird bedarfsorientiert organisiert, um Spitzenzeiten im Verkauf, eine dynamische Schichtabdeckung und schwankende betriebliche Anforderungen an den einzelnen Standorten zu bewältigen.

Über seine digitale Plattform wird YY Circle Singapore die gesamte Personalbeschaffung, die Einarbeitung und den Einsatz der Mitarbeitenden von Anfang bis Ende abwickeln. Dieses Projekt verdeutlicht die Skalierbarkeit des technologiegestützten Personalbeschaffungsmodells von YYForce in Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben mit mehreren Standorten.

"Der Abschluss einer landesweiten Personalvereinbarung, die mehr als 100 Filialen umfasst, ist ein wichtiger geschäftlicher Meilenstein für YY Circle Singapore", so Mike Fu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von YYForce. "Unser Fokus liegt darauf, die inselweite Netzabdeckung in eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausführung an jedem einzelnen Standort umzusetzen. Indem wir unsere Möglichkeiten zur digitalen Personalplanung mit einem umfangreichen Pool an geprüften Fachkräften aus dem Frontbereich kombinieren, unterstützen wir große Gastronomiebetriebe dabei, effizient zu wachsen und gleichzeitig flexible Beschäftigungsmöglichkeiten in ganz Singapur zu schaffen."

Die Vereinbarung untermauert die übergeordnete Strategie von YYForce, menschliche Arbeitskräfte, KI-gestützte Personalkoordination und kommerzielle Robotik zu vereinen, um die Abläufe an vorderster Front in Dienstleistungsbranchen mit hohem Arbeitsaufkommen zu optimieren.

Die Identität des Kunden sowie die konkreten Geschäftsbedingungen werden vertraulich behandelt. Die Abdeckung im gesamten Netzwerk des Kunden bedeutet nicht, dass an jeder Filiale gleichzeitig Personal eingesetzt wird oder dass ein Mindestvolumen an Einsätzen garantiert ist.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI, Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yyforce.ai.

"Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, darunter Aussagen zu geplanten Personaleinsätzen, Geschäftsmöglichkeiten, Kundenbeziehungen und den strategischen Zielen von YYForce. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Dazu zählen unter anderem der Personalbedarf der Kunden, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die Umsetzung der Vereinbarung sowie weitere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die landesweite Abdeckung im Rahmen der Vereinbarung garantiert weder Absatzmengen noch Umsätze. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investor Relations & Corporate Inquiries

YYForce Inc. - Abteilung Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai