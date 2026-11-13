NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen mit seinem operativen Gewinn (Ebit) um drei Prozent übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Das Umsatzwachstum sei im zweiten Geschäftsquartal auf Konzernebene gesund gewesen - trotz leichter Verfehlung der Erwartungen im Schmuckbereich./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST



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ISIN: CH0210483332





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