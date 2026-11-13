© Foto: 2026 Vonovia SE // Simon Bierwald

Ende Oktober sah es düster aus, denn da rutschte die Vonovia-Aktie auf den tiefsten Stand seit über zehn Jahren. Dann kam die Gegenbewegung. Mehr als 10 Prozent ging es seither nach oben, aber ist das schon die echte Wende? Das Mietgeschäft läuft stabil, aber die Zinsen drücken auf die Zahlen. Dazu kommt die Enteignungsdebatte in Berlin und der Finanzchef will gehen. Selbst die Analysten sind sich uneins, ihre Kursziele sind weit auseinander. Was dahintersteckt, was der Chart verrät und ob man die Aktie haben sollte, lesen Sie nachfolgend.

Mieten stabil, Zinsen drücken

Im Kerngeschäft läuft es rund, denn das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 3,3 Prozent auf gut 2,19 Milliarden Euro. Die Mieten tragen, die Nachfrage nach Wohnungen bleibt hoch und auch das Geschäft mit Handwerks- und Energieleistungen wuchs kräftig, dennoch kommt unterm Strich weniger an. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern sank um 3,5 Prozent auf rund 1,41 Milliarden Euro. Noch deutlicher zeigt es der Cashflow. Der operative freie Cashflow fiel um 34,1 Prozent auf rund 933 Millionen Euro. Schuld sind vor allem die teureren Finanzierungen. Verkäufe und Neubauprojekte laufen zäher als geplant. Deshalb wurde die Prognose vorsichtiger. Für 2026 peilt Vonovia nur noch die untere Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro an. Auch beim Ziel für 2028 rückt das Management eher nach unten. Dazu kommt Unruhe von außen. In Berlin haben sich Linke, Grüne und SPD in den Sondierungen auf eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne verständigt. Bei Vonovia geht es um rund 130.000 Wohnungen. Die Bundesregierung lehnt das ab, ein konkreter Beschluss fehlt bislang. Außerdem hört Finanzchef Philip Grosse Ende 2027 auf. Mitten in der finanziellen Neuaufstellung lässt das manchen Investor aufhorchen und auch skeptisch werden, was das nun schon wieder zu bedeuten hat.

Charttechnik

Der Chart wirkt auf den ersten Blick freundlicher als die Nachrichtenlage, aber dennoch fiel die Aktie Ende Oktober auf rund 15 Euro, den tiefsten Stand seit 2014. Seitdem läuft ein Rebound, schon über 10 Prozent ging es nach oben, zuletzt auf etwa 17,15 Euro. Der Anfang ist somit schon einmal gemacht, aber ob daraus mehr wird, entscheidet sich jetzt an einer wichtigen Marke. Der 50er SMA verläuft bei 17,18 Euro. Der Kurs notiert nur wenige Cent darunter. Ein Sprung darüber wäre ein erstes positives Signal. Der RSI steht bei 54, das ist neutral, bedeutet aber gleichzeitig: Es ist also noch reichlich Platz nach oben vorhanden. Die Erholung könnte sich weiter Richtung 20 Euro fortsetzen. Fällt die Aktie dagegen zurück, rückt das Tief um 15 Euro wieder ins Blickfeld.

Was tun?

Die Lage ist derzeit nicht eindeutig, sondern eher gemischt. Für Vonovia sprechen das stabile Mietgeschäft, das wachsende EBITDA und der bereits gedeckte Finanzierungsbedarf für 2026. Dagegen stehen der schwächere Cashflow, teure Zinsen und die Berlin-Debatte. Auch die Experten sind gespalten. Goldman Sachs bleibt bei Neutral und 17,70 Euro, die Deutsche Bank sieht 20 Euro, die DZ Bank 22,70 Euro, J.P. Morgan 24,50 Euro. Wer schon investiert ist, könnte die Erholung laufen lassen und die 17,18 Euro im Auge behalten und den Stopp nachziehen. Neueinsteiger könnten einen Schlusskurs über der 17,18 Euro-Marke abwarten oder in kleinen Schritten kaufen. Ein Selbstläufer ist die Aktie aber dennoch nicht. Zinsen und Berlin bleiben die großen Unbekannten, und bei der Dividende fehlt ebenfalls noch Klarheit.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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