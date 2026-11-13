NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Das Gesamtbild der Ergebnisse sei unübersichtlich wegen hoher Naturkatastrophenschäden, aber niedriger nicht-operativer Kosten, schrieb Farooq Hanif am Freitag. Die Gesamttrends wirkten aber so, als lägen sie im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: IT0000062072

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