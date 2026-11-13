Silber-Gigant vor dem Boom?: Drei Minen, Millionen Unzen und ein Mega-Projekt vor dem Durchbruch!

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94,7 Millionen Dollar operativer Minen-Cashflow im Quartal - und der nächste Kurstreiber steht bevor! Kann die Machbarkeitsstudie für das gigantische Pitarrilla-Projekt Endeavour Silver auf ein neues Niveau heben?

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber steht im Spannungsfeld zwischen struktureller Knappheit und kurzfristigem Gegenwind. Laut Silver Institute dürfte der Weltmarkt 2026 bereits das sechste Jahr in Folge ein Defizit verzeichnen - diesmal von rund 35 Millionen Unzen. Gleichzeitig bleibt das Metall für Elektrifizierung, Fahrzeuge und Elektronik unverzichtbar. Zwar bremsen hohe Preise den Einsatz in Solarmodulen, und ein starker US-Dollar setzt den Kurs unter Druck. Doch gerade diese Mischung aus begrenztem Angebot und industriellem Bedarf hält die Fantasie für eine neue Aufwärtsbewegung am Leben.

Genau hier rückt Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 WKN A0DJ0N) in den Fokus. Der kanadische Silberproduzent befindet sich in einer spannenden Wachstumsphase. Mit der Silber-Gold-Mine Terronera in Mexiko, der erweiterten Kolpa-Mine in Peru und dem Entwicklungsprojekt Pitarrilla verfügt das Unternehmen über mehrere Ansatzpunkte für steigende Produktionsmengen und eine langfristige Expansion. Bereits im dritten Quartal 2026 produzierte Endeavour rund 2,1 Millionen Unzen Silber und steigerte den operativen Minen-Cashflow gegenüber dem Vorjahresquartal um beeindruckende 139 Prozent. Trotz operativer Herausforderungen eröffnet diese Entwicklung eine interessante Perspektive: Sollte sich der Silbermarkt wieder nachhaltig erholen, könnte Endeavour Silver mit seiner wachsenden Produktionsbasis besonders davon profitieren.

Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 WKN A0DJ0N)

Endeavour Silver: Drei produzierende Minen und ein Silber-Gigant als Wachstumstreiber

Endeavour Silver hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Aus einem vorwiegend auf mexikanische Silberminen konzentrierten Produzenten ist ein deutlich breiter aufgestelltes Bergbauunternehmen geworden, das mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einem außergewöhnlich großen Entwicklungsprojekt eine ambitionierte Wachstumsstrategie verfolgt.

Die jüngsten Zahlen zeigen, dass diese Strategie zunehmend Früchte trägt. Im dritten Quartal 2026 produzierte Endeavour Silver insgesamt 2,10 Millionen Unzen Silber und 10.126 Unzen Gold. Umgerechnet auf Silberäquivalente entspricht dies einer Produktion von rund 3,6 Millionen Unzen. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Silberproduktion damit um 19 Prozent, während die Goldförderung sogar um 39 Prozent zulegte.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Besonders bemerkenswert ist allerdings die Entwicklung der operativen Finanzkennzahlen. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal auf 184,5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 29 Prozent. Noch beeindruckender fiel der Anstieg des operativen Minen-Cashflows vor Steuern aus: Dieser kletterte um 139 Prozent auf 94,7 Millionen US-Dollar.

Endeavour Silver produziert damit nicht nur mehr Edelmetalle, sondern profitiert zunehmend von seiner erweiterten Produktionsbasis und den hohen realisierten Metallpreisen.

Terronera: Die neue Silber-Gold-Mine gewinnt an Dynamik

Eine entscheidende Rolle innerhalb der Wachstumsstrategie spielt die Terronera-Mine im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Das vergleichsweise junge Bergwerk entwickelt sich zunehmend zu einer tragenden Säule des Unternehmens.

Allein im dritten Quartal 2026 produzierte Terronera 710.670 Unzen Silber sowie 7.157 Unzen Gold. Besonders erfreulich: Der durchschnittliche Silbergehalt des verarbeiteten Erzes verbesserte sich von 126 Gramm je Tonne im zweiten Quartal auf 152 Gramm je Tonne im dritten Quartal.

Auch bei den metallurgischen Gewinnungsraten wurden deutliche Fortschritte erzielt. Im September erreichte die Silbergewinnung bereits 91,1 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die laufenden Optimierungsmaßnahmen zunehmend Wirkung zeigen.

Dabei verlief das Quartal keineswegs reibungslos. Eine zeitweilige Blockade durch Mitglieder einer benachbarten Gemeinde führte im August zu einer Unterbrechung des Betriebs. Umso wichtiger ist, dass die Produktion nach Wiederaufnahme stabilisiert und die Effizienz weiter verbessert werden konnte.

Die Mahlfeinheit wird zum Schlüssel

Bei Terronera hängt die metallurgische Ausbeute besonders stark von der richtigen Mahlfeinheit ab. Endeavour arbeitete deshalb an der Optimierung der SAG-Mühle und der Zyklone. Ziel ist die passende Korngröße, damit Silber und Gold möglichst effektiv zurückgewonnen werden.

Die Machbarkeitsstudie setzte folgende Ausbeuten an:

Silber: 89 Prozent.

89 Prozent. Gold: 76 Prozent.

Im Verlauf des Jahres näherte sich die Silberausbeute laut Dickson dem Zielwert von 89 Prozent; entsprechende Fortschritte seien im dritten Quartal zu erkennen gewesen. Gleichzeitig stiegen die verarbeiteten Metallgehalte. Auch das unterstützte die Ausbeute.

Hier greifen mehrere Verbesserungen ineinander. Höhere Gehalte. Bessere Rückgewinnung. Mehr Metall aus derselben verarbeiteten Menge. Das ist die operative Entwicklung, auf die es jetzt ankommt.

Für Anleger ergibt sich daraus eine interessante Perspektive: Sollte Terronera ihre geplanten Produktionsraten dauerhaft erreichen und gleichzeitig die Kosten weiter senken, könnte sich das Bergwerk zu einem wichtigen Cashflow-Motor entwickeln.

Kolpa: Peruanische Silbermine mit zusätzlichem Ertragspotenzial

Auch die Kolpa-Mine in Peru entwickelt sich zu einem wichtigen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Anders als die mexikanischen Silber-Gold-Minen produziert Kolpa neben Silber bedeutende Mengen an Blei, Zink und Kupfer.

Diese Diversifizierung bietet einen wirtschaftlichen Vorteil: Einnahmen aus den zusätzlich gewonnenen Metallen können die auf Silber umgelegten Produktionskosten reduzieren.

Die jüngsten Produktionszahlen unterstreichen das Potenzial. Im dritten Quartal verarbeitete Kolpa insgesamt 256.052 Tonnen Erz und produzierte daraus 682.903 Unzen Silber. Gegenüber dem zweiten Quartal erhöhte sich die Silberproduktion um rund acht Prozent.

Hinter diesem Wachstum steht unter anderem die Erweiterung der Verarbeitungskapazität auf 2.500 Tonnen täglich, die im ersten Halbjahr 2026 umgesetzt wurde.

Das eigentliche Zusatzpotenzial liegt im Gestein

Noch spannender ist die Geologie. Die bisherige Erzversorgung stammt hauptsächlich aus der etwa vier Kilometer langen Buenaventura-Gangstruktur. Der Abbau reicht ungefähr 200 bis 250 Meter in die Tiefe.

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Nach Einschätzung des Managements endet dort nicht die Mineralisierung. Dort liegt der Grundwasserspiegel.

Die bisherige Abbaugrenze ist damit nicht automatisch die geologische Grenze. Endeavour sieht eine Chance, die Ressourcen deutlich auszubauen. Der Betrieb war zuvor über Jahre hinweg schrittweise weiterentwickelt worden, ohne dass das gesamte Potenzial umfassend erschlossen worden wäre.

Als Orientierung nennt das Management eine historische Ressource von rund 120 Millionen Silberäquivalentunzen. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung wurde für Ende des besprochenen Jahres beziehungsweise den Beginn des Folgejahres in Aussicht gestellt. Bei Erreichen einer entsprechenden Ressourcenschwelle wäre eine zusätzliche Zahlung von zehn Millionen US-Dollar an die Verkäufer fällig.

Kolpa könnte dadurch auch künftig einen wichtigen Beitrag zur Gesamtproduktion leisten. Besonders in einem freundlichen Marktumfeld für Silber und Industriemetalle eröffnet die Kombination mehrerer verkaufsfähiger Metalle zusätzliche Ertragsmöglichkeiten.

Wichtig bleibt: Eine historische Ressource ist nicht mit einer neu bestätigten Schätzung gleichzusetzen. Das Management erwartet, die relevante Schwelle zu erreichen. Den Nachweis müssen die Arbeiten liefern. Genau darin liegt der zusätzliche Hebel dieser Übernahme.

Guanaceví: Bewährte Produktionsbasis mit Herausforderungen

Neben den beiden Wachstumsstandorten bleibt Guanaceví im mexikanischen Bundesstaat Durango ein wichtiger Bestandteil des Portfolios.

Die etablierte Silber-Gold-Mine steuert weiterhin erhebliche Produktionsmengen bei. Allerdings war das dritte Quartal durch niedrigere Erzgehalte und eine vorübergehende Einschränkung der Verarbeitungskapazitäten belastet. Technische Wartungsarbeiten an der Mühle führten zeitweise zu einem geringeren Durchsatz.

Dennoch bleibt Guanaceví für Endeavour von strategischer Bedeutung. Das Management will durch eine effizientere Nutzung bestehender Ressourcen und die Verarbeitung wirtschaftlich geeigneten Materials die Lebensdauer der Mine verlängern.

Die drei Standorte bilden gemeinsam das operative Fundament. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Endeavour mittlerweile eine Produktion von 7,8 bis 8,1 Millionen Unzen Silber sowie 42.000 bis 43.500 Unzen Gold. Die Prognose wurde nach den operativen Unterbrechungen und schwächeren Erzgehalten gegenüber der ursprünglichen Jahresplanung reduziert.

Pitarrilla: Fast 600 Millionen Unzen Silber als langfristige Wachstumsoption

Doch das möglicherweise spannendste Kapitel der Endeavour-Geschichte liegt noch vor dem Unternehmen.

Mit Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango besitzt Endeavour eines der größten bislang unerschlossenen Silberprojekte der Welt.

Nach der veröffentlichten Ressourcenschätzung umfasst Pitarrilla rund 491,6 Millionen Unzen Silber in der Kategorie "Indicated" sowie weitere 99,4 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred". Insgesamt entspricht dies einem geschätzten Silbervorkommen von rund 591 Millionen Unzen, verteilt auf unterschiedliche Lagerstättentypen und Ressourcenkategorien. Hinzu kommen Blei- und Zinkmineralisierungen.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Allerdings ist nicht die gesamte Ressource Bestandteil der derzeit angestrebten Untertageentwicklung. Die tatsächlich wirtschaftlich abbaubaren Mengen müssen durch die technischen und wirtschaftlichen Untersuchungen weiter konkretisiert werden.

Das Projekt befindet sich inzwischen in einer entscheidenden Phase. Endeavour arbeitet an der Fertigstellung einer umfassenden Machbarkeitsstudie, deren Veröffentlichung für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist. Parallel laufen technische Planungsarbeiten, die Vorbereitung der Infrastruktur und die erforderlichen Genehmigungsverfahren.

Besonders interessant dürfte die anstehende Machbarkeitsstudie werden. Sie soll deutlich machen, welche Produktionsmengen, Investitionskosten und wirtschaftlichen Kennzahlen für eine zukünftige Mine realistisch sind.

Eine endgültige Bauentscheidung hängt allerdings noch von wichtigen Genehmigungen ab, insbesondere für die geplante Anlage zur Lagerung der Aufbereitungsrückstände.

Gelingt die Entwicklung, könnte Pitarrilla die Produktionsbasis von Endeavour langfristig erheblich erweitern und das Unternehmen in eine neue Größenordnung führen.

Welche Schritte bis zum Bau noch fehlen

Nach Angaben des Managements liegen Genehmigungen für den Untertageabbau und die Aufbereitungsanlage bereits vor. Ein wesentlicher verbleibender Punkt ist die Genehmigung für die Rückstandslagerung.

Die Hoffnung: Liegt diese etwa Mitte 2027 vor, könnte Endeavour eine Bauentscheidung treffen und mit der Errichtung beginnen. Voraussetzung bleiben die erforderlichen Genehmigungen und die Projektentscheidung.

Mit einem möglichen Produktionsbeitrag um 2030 verbindet das Management die Perspektive, die konzernweite Förderung in Richtung 25 Millionen Silberäquivalentunzen jährlich oder darüber hinaus zu steigern. Terronera auf voller Leistung und Kolpa mit höherem Durchsatz bilden dafür die vorgelagerten Wachstumsstufen.

Silberäquivalentunzen fassen dabei die Produktion verschiedener Metalle rechnerisch in einer gemeinsamen Größe zusammen. Sie sind nicht mit ausschließlich physisch geförderten Silberunzen zu verwechseln.

Gut gefüllte Kassen schaffen finanziellen Spielraum

Für eine ambitionierte Wachstumsstrategie ist selbstverständlich auch die finanzielle Ausstattung entscheidend.

Zum 30. September 2026 verfügte Endeavour Silver über liquide Mittel von rund 287,9 Millionen US-Dollar sowie ein Working Capital von 246,7 Millionen US-Dollar.

Zusätzlich vereinbarte das Unternehmen eine besicherte revolvierende Kreditlinie über zunächst 25 Millionen US-Dollar, die unter bestimmten Voraussetzungen auf insgesamt bis zu 100 Millionen US-Dollar erweitert werden kann.

Damit besitzt Endeavour eine solide Ausgangsbasis, um die bestehenden Minen weiter zu optimieren und die Entwicklung von Pitarrilla voranzutreiben. Eine vollständige Finanzierung eines möglichen Minenbaus lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten.

Die strategische Richtung ist dennoch klar erkennbar: Endeavour Silver will seine Position als bedeutender Silberproduzent ausbauen - mit drei operativen Minen als Fundament und Pitarrilla als möglichem nächsten großen Wachstumsschritt.

Ausblick: Warum höhere Silberpreise nicht automatisch mehr Unzen bedeuten

Für das besprochene Jahr stellte das Unternehmen eine Produktionsgrößenordnung von rund 15 Millionen Silberäquivalentunzen in den Mittelpunkt. Zum Gesprächszeitpunkt zeichnete sich eher das untere Ende der Jahresprognose ab.

Überraschend ist dabei die Begründung: Ein höherer Silberpreis kann kurzfristig auch zu weniger produzierten Unzen beitragen.

Wie passt das zusammen?

Wenn Silber teurer wird, kann zuvor weniger attraktives, niedrigergradiges Material wirtschaftlich interessant werden. Wird dieses Material in den Abbauplan aufgenommen, sinkt unter Umständen der durchschnittliche Metallgehalt. Die Anlage verarbeitet weiterhin Tonnen - gewinnt daraus aber zunächst weniger Unzen.

Dafür kann die Mine länger laufen und zusätzliches Material wirtschaftlich nutzen. Weniger Unzen im einzelnen Zeitraum sind deshalb nicht automatisch gleichbedeutend mit einer schlechteren langfristigen Nutzung der Lagerstätte.

Das Management verwies auf Planungsannahmen von etwa 36 US-Dollar je Unze Silber bei Beginn der Jahresplanung im Sommer 2025. Die Machbarkeitsstudie für Terronera hatte dagegen mit 17 US-Dollar Silber und 1.500 US-Dollar Gold je Unze gerechnet. Höhere Preise eröffneten nach seiner Darstellung Spielraum für zusätzliches Material außerhalb des bisherigen Ressourcenmodells.

Hinzu kamen die Unterbrechung bei Terronera und eine zeitweise Kapazitätsreduzierung bei Guanaceví in Nord-Durango auf ungefähr 500 Tonnen täglich für etwas mehr als zwei Wochen. Die bevorstehenden Quartalszahlen sollten die Auswirkungen genauer zeigen.

Kosten richtig lesen: Steigende AISC können auch höhere Profitabilität widerspiegeln

Bei den Kosten lohnt sich ein genauer Blick. Diesel, Stahl und insbesondere Arbeit standen unter Druck. Endeavour sah die beeinflussbaren Kosten je Tonne zum Gesprächszeitpunkt eher am oberen Rand der vorgesehenen Bandbreite. Verbesserungen bei Terronera sollten im zweiten Halbjahr entlasten.

Doch das Management betont einen Unterschied, der für die Analyse entscheidend ist: Nicht jeder Kostenanstieg entsteht durch einen ineffizienteren Betrieb.

In den von Endeavour ausgewiesenen laufenden Gesamtkosten einschließlich Erhaltungsinvestitionen, den All-in Sustaining Costs oder AISC, stecken auch Positionen, die mit Metallpreisen oder Gewinnen steigen. Dazu zählen nach seiner Darstellung Förderabgaben, besondere Bergbauabgaben, preisabhängige Entgelte für fremdbezogenes Erz und Gewinnbeteiligungen. Wird der Betrieb in Peru profitabler, kann sich dadurch auch die erfasste Gewinnbeteiligung erhöhen.

Das klingt zunächst widersprüchlich. Ist es aber nicht: Höhere Erlöse können höhere variable Abgaben auslösen.

Für die operative Beurteilung empfiehlt Dickson deshalb eine getrennte Betrachtung:

Direkt beeinflussbare Betriebskosten: Abbau, Aufbereitung und betriebliche Gemeinkosten.

Abbau, Aufbereitung und betriebliche Gemeinkosten. Preis- und gewinnabhängige Belastungen: unter anderem Förderabgaben, Bergbausteuern und Gewinnbeteiligungen.

Endeavour schlüsselt diese Kategorien nach seinen Angaben in der Prognose auf. Gerade in einem starken Silbermarkt ist diese Trennung wertvoll: Eine höhere AISC-Zahl allein erklärt noch nicht, ob die operative Leistung besser oder schlechter geworden ist.

Fazit: Endeavour Silver - ein Silberproduzent vor der nächsten großen Wachstumsphase!

Die Zeichen stehen auf Wachstum! Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 WKN A0DJ0N) befindet sich in einer Phase, die für langfristig orientierte Rohstoffanleger besonders interessant werden könnte. Während zahlreiche Explorationsunternehmen noch auf ihre ersten wirtschaftlich nutzbaren Entdeckungen hoffen, verfügt Endeavour bereits über drei produzierende Minen, steigende Fördermengen und eine deutlich verbesserte Ertragskraft. Gleichzeitig wartet mit Pitarrilla ein gewaltiges Silberprojekt darauf, sein wirtschaftliches Potenzial unter Beweis zu stellen.

Die jüngsten Quartalszahlen sprechen eine deutliche Sprache: Rund 2,1 Millionen Unzen Silber, ein operativer Minen-Cashflow vor Steuern von 94,7 Millionen US-Dollar und liquide Mittel von knapp 288 Millionen US-Dollar unterstreichen, wie stark sich Endeavour Silver mittlerweile aufgestellt hat. Besonders Terronera und Kolpa liefern wichtige Wachstumsimpulse. Die sinkenden direkten Betriebskosten je verarbeiteter Tonne zeigen zudem, dass die eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen zunehmend Wirkung entfalten.

Doch die eigentliche Fantasie könnte erst noch beginnen!

Mit der unmittelbar bevorstehenden Machbarkeitsstudie für Pitarrilla steht ein entscheidender Meilenstein an. Das Projekt verfügt über eine außergewöhnlich große Silberressourcenbasis und könnte Endeavour langfristig in eine völlig neue Produktionsklasse führen. Sollten die wirtschaftlichen Kennzahlen überzeugen und die ausstehenden Genehmigungen erteilt werden, könnte das Unternehmen bereits 2027 den nächsten großen Entwicklungsschritt einleiten.

Hinzu kommt das übergeordnete Marktumfeld. Silber bleibt ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende, Elektronik und zahlreiche industrielle Anwendungen. Gleichzeitig könnten anhaltende Angebotsdefizite den Markt weiter unterstützen. Sollte der Silberpreis erneut deutlich anziehen, könnte Endeavour überproportional profitieren: Höhere Verkaufspreise würden bei kontrollierten Produktionskosten zusätzliche Ertragsspielräume eröffnen und könnten zugleich die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte verbessern.

Natürlich ist der Weg nicht frei von Risiken. Die operativen Unterbrechungen des vergangenen Quartals haben gezeigt, wie schnell unvorhergesehene Ereignisse die Produktionsplanung beeinflussen können. Auch Pitarrilla benötigt weitere Genehmigungen und eine tragfähige Finanzierung. Hinzu kommen mögliche Baukostensteigerungen und die hohe Abhängigkeit der Aktie von den Edelmetallpreisen.

Dennoch: Die Kombination aus steigender Produktion, kräftigen operativen Cashflows, einer gut gefüllten Kasse und einem außergewöhnlichen Entwicklungsprojekt macht Endeavour Silver zu einem spannenden Kandidaten im Silbersektor.

Für spekulativ orientierte Anleger liegt der besondere Reiz darin, dass hier zwei Wachstumstreiber zusammentreffen: die weitere operative Verbesserung der bestehenden Minen und die mögliche Neubewertung des Unternehmens durch die Fortschritte bei Pitarrilla.

Unser Fazit: Endeavour Silver (ISIN CA29258Y1034 WKN A0DJ0N) hat die Chance, sich vom etablierten mittelgroßen Produzenten zu einem der bedeutenderen Silberunternehmen der kommenden Jahre zu entwickeln. Wer von einem langfristig starken Silbermarkt überzeugt ist und die branchentypischen Kursschwankungen aushalten kann, sollte diese Aktie deshalb genauer unter die Lupe nehmen. Die kommenden Wochen könnten zeigen, wie groß das nächste Wachstumskapitel tatsächlich ausfallen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Auf der Unternehmenswebsite finden Sie Präsentationen, Projektinformationen und Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen an das Management.

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