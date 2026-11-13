Der italienische Versicherer meldet heute beim Zahlentermin (Q1 bis Q3) ein Volumenwachstum um 4,5 % auf 76,5 Mrd. € eingenommene Prämien. Sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,43 € (12,4 % über Vorjahr).



CFO Christeano Borean betont den erneut starken Mittelfzufluss im Bereich Lebensversicherungen: 11,7 Mrd. € (+ 13,6 %). Er verweist aber auch auf den Anstieg der Schäden um ca. 1 Mrd. €. Der höhere negative "Impact" geht auf Naturkatastrophen und auf von Menschen verursachte Schäden ("man-made events") zurück, eine genaue prozentuale Aufteilung auf die beiden Impact-Arten fehlt. Die Schadensquote (Combined Ratio) liegt 50 Basispunkte höher als vor einem Jahr bei 92,8 %.



Bei der Umsetzung des laufenden Strategieplans (Umsetzung bis 2027 geplant) sieht sich der Konzern weiterhin auf Kurs.



Die GENERALI-Aktie startete in der Frühbörse 4 % tiefer, gefolgt von schneller Erholung. Der Chartvergleich zeigt neben GENERALI einige europäische Mitbewerber.



Helmut Gellermann



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