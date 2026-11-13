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Guten Morgen meine Damen und Herren,die jüngste Erholung an den internationalen Aktienmärkten hat gezeigt, wie schnell sich die Stimmung der Anleger wieder aufhellen kann. Insbesondere Technologiewerte konnten einen erheblichen Teil ihrer vorherigen Verluste wettmachen. Doch noch ist keineswegs entschieden, ob wir bereits den Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung erleben oder lediglich eine kräftige Zwischenerholung.Wir bleiben deshalb bei unserer vorsichtigen Anlagestrategie. Gestern haben wir zwei europäische Unternehmen vorgestellt, deren Geschäftsmodelle vergleichsweise unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen funktionieren. Heute setzen wir diese Überlegungen fort und richten unseren Blick auf den amerikanischen Aktienmarkt. Auch hier gibt es zwei Aktien die wir besonders interessant finden. Beide finden Sie in der Termin-Börse daily ().