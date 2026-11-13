NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Besonders deutlich habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Luca Solca am Freitag in der Bewertung des ersten Halbjahres. Die größte positive Überraschung habe es im Bereich der Uhrenmanufakturen gegeben. Richemont hebe sich weiterhin deutlich von den übrigen großen Wettbewerbern in der Luxusbranche ab./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC



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ISIN: CH0210483332





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