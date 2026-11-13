Die Straße von Hormus kommt nicht zur Ruhe. Irans Revolutionsgarden meldeten am Freitag die Explosion an einem Gastankschiff, das nach ihrer Darstellung auf eine Seemine gefahren ist. Seit Sonntag kam es nach iranischen Militärangaben an mindestens zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen. Was bedeutet die anhaltende Serie von Zwischenfällen in der wichtigen Energie-Schifffahrtsroute für Anleger? Vierter Tag in Folge Nach der Erklärung ...

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