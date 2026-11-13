Die Deutsche-Telekom-Aktie notiert trotz solider Geschäftszahlen rund -23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,36 €. Neue Zahlen des Konkurrenten O2 Telefónica zeigen nun, wie unterschiedlich sich die Mobilfunkanbieter in Deutschland entwickeln. Während O2 einen operativen Ergebnisrückgang von fast -10% verkraften muss, gewinnt die Telekom weiter Kunden und steigert ihre Profitabilität. Bei einem Aktienkurs von 26,52 € stellt sich deshalb die Frage: ...

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