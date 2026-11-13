5,8 Prozent Dividendenrendite bei Wienerberger klingen solide gemauert, doch das Fundament bröckelt. Erstmals stellt Vorstandschef Gerhard Hanke die Ausschüttung offen zur Prüfung, weil die Schulden runter müssen. Wie viel bleibt da für Dividendenanleger übrig, wenn der Ziegelriese seinen Schuldenberg abträgt? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Ziegel stapeln, Schulden stapeln Die Aktie ...

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