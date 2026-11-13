Tierhaare im Teppich, die nächste Gartensaison im Blick: Zum Black Friday helfen Saugroboter von Anker eufy nach dem herbstlichen Fellwechsel, Mähroboter stehen für das Frühjahr bereit. Black Friday lohnt sich, wenn Technik dir Arbeit abnimmt, statt neue zu schaffen. Vier Modelle von Anker eufy sind jetzt so günstig wie lange nicht: HydroJet E35 und C30 Edge gegen Tierhaare, die Mähroboter C15 und E15 für die Gartensaison. Jetzt clever kaufen, später ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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