Eine schwer verletzte Unfallgeschädigte schloss einen Vergleich mit dem Haftpflichtversicherer. Später fühlte sich von ihrem Anwalt vor dem Abfindungsvergleich nicht ausreichend aufgeklärt und forderte von ihm Schadenersatz: Pflegekosten seien nicht ausreichend bedacht worden. Ein Abfindungsvergleich mit dem Haftpflichtversicherer soll nach einem Unfall häufig die Schadenregulierung abschließen. Doch sind alle Ansprüche berücksichtigt und ist die vereinbarte Zahlung angemessen? Mit diesen Fragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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