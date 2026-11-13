Nagarro kommt trotz seiner Positionierung als KI-Spezialist beim Wachstum kaum voran. In den ersten neun Monaten 2026 legte der Umsatz lediglich um 0,3 Prozent auf 755,5 Millionen Euro zu, während das operative Ergebnis deutlich zurückging. Immerhin konnte der IT-Dienstleister seine bereinigte EBITDA-Marge leicht verbessern und den Nettogewinn steigern. Für die Nagarro Aktie stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wann schlägt sich die steigende Bedeutung künstlicher Intelligenz in einem stärkeren Wachstum nieder? Nagarro: Umsatzwachstum bleibt nahezu aus Der IT-Dienstleister Nagarro hat in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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