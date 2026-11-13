Das drückt heute auf den Aktienkurs: OSRAM hat im dritten Quartal 2026 weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank zwischen Juli und September um 3 % gegenüberdem Vorjahr auf 829 Mio. Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) sank um 19 % auf 135 Mio.. Damit verschlechterte sich die bereinigte operative Marge von 19,5 % auf 16,3 %. Unter dem Strich sorgte allerdings der Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an INFINEON für einen Gewinnsprung. Doch ablenken kann das nicht - die Aktie verliert heute in der Schweiz schon über 7 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info









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