DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q1 2026/27

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q1 2026/27

München (pta000/13.11.2026/10:00 UTC+1)

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz von TEUR 2.872 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 43 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.939 Umsatzerlöse und TEUR 78 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 2.915 um TEUR 102 unter dem Vorjahresquartal.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 102 (Q1 2025/26: TEUR 144) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.871 (Q1 2025/26: TEUR 1.898). Die Abschreibungen sind aufgrund der Verlängerung von Miet- und Leasingverträgen nach IFRS 16 im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 255) im ersten Quartal 2026/27 auf TEUR 267 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 567 (Q1 2025/26: TEUR 449) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten, Kosten für Versicherungen, Kommunikationskosten sowie Beratungs- und Prüfungskosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 109 (Q1 2025/26: TEUR 269) und ein EBITDA von TEUR 376 (Q1 2025/26: TEUR 524) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR 39 im Berichtsquartal und TEUR -50 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR 70 (Q1 2025/26: TEUR 220). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR 81 (Q1 2025/26: TEUR 136).

Im Berichtsquartal ergaben sich folgende Veränderungen in der Vermögensstruktur. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 2.423 auf TEUR 1.992 gesunken. Die liquiden Mittel sind von TEUR 2.839 im Vergleichszeitraum auf TEUR 4.272 gestiegen. Die Liquidität ist weiterhin durch laufende Einnahmen und bestehende Kreditlinien gesichert.

Die Bilanzsumme zum 30.09.2026 (TEUR 27.298) ist um TEUR 1.271 gegenüber dem 30.09.2025 (TEUR 26.027) gestiegen. Das Eigenkapital in Höhe von TEUR 17.079 ist im Vergleich zum 30.09.2025 um TEUR 1.179 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 62,6 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 4.920, 30.09.2025: TEUR 4.809) sind durch den Abschluss neuer Leasingverträge um TEUR 111 gestiegen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 5.318 im Vorjahresquartal auf TEUR 5.299 im Berichtsquartal gesunken. Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Kreditinstituten sind im Berichtsquartal nicht in Anspruch genommen worden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 71 gestiegen, Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind im Vergleich zum 30.09.2025 um TEUR 90 gesunken.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 78 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichs-zeitraum des Vorjahres waren es 85 Mitarbeiter und 2 Vorstände.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Diese umfasst neben der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr die Bereiche Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement, Electronic Banking sowie Wertpapierhandelssysteme mit Simulationen und Schulungsprogrammen. Für die gesamte Produktpalette bietet der B+S Konzern neben Lizenz und Wartung auch den kompletten Betrieb an.

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft strebt für das laufende Geschäftsjahr ein positives Ergebnis gemäß Prognose an. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2025/26 verwiesen.

(Ende)

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Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 13, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)