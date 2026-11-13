München (ots) -TikTok-Videos produzieren, über Algorithmen diskutieren oder zu Deepfakes recherchieren: Mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern waren bei den Angeboten des Bayerischen Rundfunks zum Jugendmedientag am 12. November dabei und erlebten journalistische Arbeit ganz praktisch. Der BR beteiligte sich mit rund 90 Mitmach-Angeboten am deutschlandweiten Aktionstag von ARD, ZDF und Deutschlandfunk, dieses Jahr unter dem Motto "repeat oder reset - Social Media neu denken".Von der "Abendschau" bis zur Bergretter-Serie "In höchster Not", vom BookTok-Kanal "Literally" bis zum jungen Dating- und Debattenformat "Date or Break": Viele bekannte Formate boten spannende Workshops an, in denen die Jugendlichen selbst journalistisch mitmachen und mit den Macherinnen und Machern vom BR diskutieren konnten. Im Fokus stand dabei diesmal das Thema "Social Media". Ein zentrales Thema dabei: der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen Social-Media-Angeboten und privaten Kanälen etwa von Influencern, die sich nicht nach journalistischen Vorgaben richten.BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth:"Gerade in den Sozialen Medien wird es zunehmend schwieriger zu unterscheiden, was ist Information und was Inszenierung, was echte Nachrichten und was Fake News. Bei unserem Jugendmedientag bekommen die Jugendlichen das Rüstzeug, Quellen selbständig zu hinterfragen, auch die Interessen hinter Desinformationen zu erkennen und sich eine eigenständige Meinung zu bilden. Denn gut informierte Jugendliche und Bürgerinnen und Bürger können viel beitragen zu einem Gelingen unserer Demokratie. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Angebote des BR auch in diesem Jahr so begeistert angenommen wurden!"Mehr als 1.200 Jugendliche waren in den BR-Studios Augsburg, München-Freimann, Nürnberg und Regensburg zu Gast, die ihre Türen öffneten. Außerdem waren BR-Journalistinnen und -Journalisten in ganz Bayern in Schulen unterwegs. Sie zeigten insgesamt rund 1.000 Jugendlichen, wie sich Fake-News entlarven lassen, trainierten mit ihnen "Live-Schalten" oder stellten gemeinsam Nachrichtensendungen zusammen.Um die Vor- und Nachteile Sozialer Medien ging es in den Sessions eines interaktiven Livestreams, an denen sich mehrere tausend Schülerinnen und Schüler aus Bayern beteiligten. Dort erklärte beispielweise der Anwalt Chan-jo Jun, welche Rechte Jugendliche haben, wenn sie auf Insta oder TikTok unterwegs sind, und Sophie Rohrmeier vom Faktenfuchs-Team des BR klärte über KI-erzeugte Fakes auf. Den Livestream hatte der BR gemeinsam mit einer Jugendredaktion vorbereitet. Die Jugendlichen hatten für die Sendung Videos über ihren Alltag mit Social Media gedreht und im Fediverse nach "guten" Social-Media-Plattformen Ausschau gehalten.Der Jugendmedientag findet seit 2019 jedes Jahr im November statt. In diesem Jahr beteiligen sich erstmals auch ZDF und Deutschlandfunk an der Veranstaltung, die sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe richtet.Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6389877