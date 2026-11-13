HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag als grundsolide, auch wegen des leicht erhöhten Ausblicks. Der Autovermieter profitiere in seinem Netzwerk von seiner guten Markenwahrnehmung bei Nordamerikanern, die nach Europa reisen. In den USA verfüge Sixt über Wachstumspotenzial./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:34 / GMT

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