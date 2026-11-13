HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei geprägt von einer weiterhin starken Nachfrage nach Lutetium, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitag in seiner Bewertung der vorgelegten Zahlen. Eine stark steigende Nachfrage nach Radiopharmazeutika und eine Erholung im Bereich Isotopenrückgewinnung beseitigten die Unsicherheit, die rund um die Ziele herrsche. Das Strahlentechnik-Unternehmen sei in seinem spezifischen Segment ein unverzichtbarer Zulieferer./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:37 / GMT

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