Die Siemens-Energy-Aktie bleibt nach den jüngsten Geschäftszahlen im Fokus der Analysten. Ausgerechnet Goldman Sachs hat sein Kursziel für den DAX-Konzern jetzt gesenkt, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest. Besonders bemerkenswert: Trotz der vorsichtigeren Bewertung sieht die US-Investmentbank noch ein rechnerisches Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent. Goldman Sachs sorgt für Überraschung Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das ...

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