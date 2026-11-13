Nach einem außergewöhnlich starken ersten Halbjahr erlebt Lang & Schwarz im dritten Quartal 2026 einen massiven Gewinneinbruch. Der Konzernüberschuss fällt von 16,1 Millionen auf nur noch 0,4 Millionen Euro, während das Ergebnis aus der Handelstätigkeit um rund 64 Prozent zurückgeht. Hauptursache sind deutlich gesunkene Handelsumsätze mit Trade Republic. Trotz der schwachen Sommermonate liegt der Neunmonatsgewinn noch über dem Vorjahr. Für die Lang & Schwarz Aktie stellt sich nun die Frage, wie schnell der Wertpapierhandel wieder an Dynamik gewinnen kann. Lang & Schwarz: Quartalsgewinn bricht ...

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