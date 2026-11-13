Koblenz (ots) -Junge Menschen haben jetzt ein spezielles Bauansparprogramm der Debeka bei den YoungBrandAwards 2026 ausgezeichnet. Das Programm richtet sich an junge Menschen, die zwei Ziele zugleich verfolgen: Sie bauen Eigenkapital für eine eigene Immobilie auf und sorgen privat für das Alter vor. Dafür kombiniert es einen Bausparvertrag mit einer fondsgebundenen Rentenversicherung. Ändern sich die Pläne, lässt sich das Programm anpassen. Am Online-Voting der Youngcom GmbH beteiligten sich 10.497 Personen. Mindestens 1.000 davon bewerteten das Programm. Sie bewerteten das Angebot der Debeka mit 4,3 von 5 Sternen."Viele junge Menschen schieben die Themen Eigenheim und Altersvorsorge vor sich her, weil sie glauben, sich für eines von beiden entscheiden zu müssen", sagt Alexander Weber, Vorstandsmitglied der Debeka Bausparkasse. "Mit dem Bauansparprogramm können sie mit überschaubaren Beiträgen beide Ziele parallel verfolgen. Der Bausparvertrag bietet Sicherheit und feste Zinsen, die Rentenversicherung eröffnet Chancen an den Kapitalmärkten. Wer beides in Kombination bespart, erhält zusätzlich attraktive Zinsnachlässe in der Darlehensphase. Dass junge Menschen dieses Produktpaket schätzen, bestärkt uns darin, mit unserem Bausparprogramm das beste aus zwei Welten zu vereinen: Zinssicherheit und Teilhabe am Kapitalmarkt."Eigenkapitalaufbau besonders gefragtAm häufigsten nannten die Teilnehmenden den systematischen Aufbau von Eigenkapital als Vorteil des Bauansparprogramms: 17,2 Prozent entfielen auf diesen Aspekt. Auf "Wohn(t)raum erfüllen - mit Sicherheit und Flexibilität" kamen 16,0 Prozent, auf die Verbindung von Bausparen und privater Altersvorsorge 15,8 Prozent.Zinsnachlässe sowie Zinssicherheit und -garantie nannten 14,0 Prozent der Teilnehmenden. 12,5 Prozent schätzten die kostenneutrale Verdopplung der Bausparsumme. Die persönliche und individuelle Beratung, auch online, nannten 9,3 Prozent. 4,2 Prozent wählten keinen der aufgeführten Vorteile.Ein Programm für zwei LebenszieleDer Bausparvertrag hilft dabei, Eigenkapital für eine Immobilie aufzubauen. Für das Bauspardarlehen gilt ein fester Zinssatz bis zur letzten Rate. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann zusätzlich die Wohnungsbauprämie oder die Arbeitnehmer-Sparzulage erhalten.Die fondsgebundene Rentenversicherung dient der privaten Altersvorsorge. Kundinnen und Kunden legen fest, wie sie Garantie und Renditechancen gewichten möchten. Der Fondsanteil fließt in den Debeka-eigenen Aktienfonds Debeka Global Shares. Seine Wertentwicklung hängt von den Kapitalmärkten ab. Zuletzt konnte er eine jährliche Zinsentwicklung von rund zehn Prozent pro Jahr vorweisen.Ändern sich die Pläne, lässt sich das Programm anpassen. Wer später nicht baut oder kauft, kann das Bausparguthaben auch für andere Zwecke verwenden. Die Rentenversicherung kann als Altersvorsorge weiter bespart werden.Über die YoungBrandAwardsSeit 2011 vergibt die Youngcom GmbH jedes Jahr die YoungBrandAwards. Das unabhängige Online-Voting zeigt, welche Marken und Angebote bei jungen Verbraucherinnen und Verbrauchern beliebt sind. Unternehmen erhalten Erkenntnisse über ihren Stand im jungen Markt. Die Verleihung fand am 12. November 2026 in München statt. Details zu Ablauf, Ergebnissen und Gewinnern gibt es unter www.youngbrandawards.de.Methodik YoungBrandAwards 2026Online-Voting vom 1. Mai bis 1. Oktober 2026Gesamtteilnehmende: n = 10.497Mindestteilnehmerzahl pro bewertetem Produkt: mindestens 1.000 PersonenDurchführendes Institut: Youngcom GmbH, GüterslohWebsite: www.youngbrandawards.dePressekontakt:Debeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6390024