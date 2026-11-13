BYD stellt eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vor, die per Roboterarme E-Autos innerhalb von fünf Minuten mit Solarenergie laden soll. Betrachtet man den Absatz, ist BYD mittlerweile seit rund vier Jahren der weltweit größte Hersteller von Elektroautos. Der chinesische Konzern hat diesbezüglich Tesla abgelöst - und das, obwohl er in den USA keine Autos verkauft. Doch das reicht BYD nicht, es will auch die Nummer eins auf dem Gebiet des fortschrittlichsten ...

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