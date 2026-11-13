Mainz (ots) -Trotz stark gestiegener Ticketpreise durch höhere Standort- und Kerosinkosten sieht Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr eine ungebrochen hohe Nachfrage im Luftverkehr. In einem Interview für die ZDF-"WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" sagte Spohr: "Ja, es ist teurer geworden: In Deutschland haben sich die Standortkosten verdoppelt - und auch die Kosten für den Treibstoff haben sich seit der Eskalation am Golf ungefähr verdoppelt. Aber interessant ist, dass sich trotzdem die Nachfrage absolut stabil entwickelt hat. Und das zeigt: Menschen sind bereit, mehr fürs Fliegen auszugeben."Die Debatte um sogenannte "Flugscham" hält der Lufthansa-Chef weitgehend für beendet. Spohr erklärte im Gespräch mit dem ZDF: "Das Thema existiert im Dialog und in Medien eigentlich kaum noch, weil die Leute verstanden haben, dass Luftverkehr zur Völkerverständigung beiträgt und in unsicheren Zeiten, die wir gerade erleben, einen enorm positiven Beitrag liefert. Covid hat da einen großen Beitrag geleistet: Als wir uns allen mal dieser Freiheit beraubt sahen, hat die Bedeutung dieser Freiheit eher wieder überproportional zugenommen."Airline-Chef: "Selbstreinigende Flugzeugtoiletten" für die ZukunftGefragt, welche Innovation er sich für das Fliegen bis zum Jahr 2050 wünsche, nannte Spohr neben allem, was Sicherheit und Effizienz verbessere, auch einen konkreten Wunsch für den Kabinenkomfort: "Selbstreinigende Toiletten? Die gibt es bisher nicht!"Das komplette Interview ist ab sofort zu sehen auf dem Nachrichtenportal ZDFheute (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/lufthansa-fliegen-flugscham-carsten-spohr-interview-100.html). Es wurde geführt für die "WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?", die ab jetzt im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/play/reportagen/wiso-die-welt-von-morgen-100/die-zukunft-des-verkehrs--nie-wieder-stau-100) zur Verfügung steht und am Montag, 19.25 Uhr, im ZDF gesendet wird.KontaktBei Fragen zur "WISO"-Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Interview mit Carsten Spohr auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/lufthansa-fliegen-flugscham-carsten-spohr-interview-100.html)- Dokumentation "Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?" (https://www.zdf.de/play/reportagen/wiso-die-welt-von-morgen-100/die-zukunft-des-verkehrs--nie-wieder-stau-100)- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- "WISO - Wirtschaft erklärt" auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/wirtschaft/deutsche-autoindustrie-china-audi-vw-mercedes-chinesische-autohersteller-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6390037