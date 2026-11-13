Zalando Aktie | Bullischer Ausbruch über SMA20 | Analyse

In den aktuellen Aktien News zum deutschen Leitindex richtet sich der Blick am Freitagmorgen auf den Online-Modehändler Zalando. Per Xetra-Schluss am Donnerstag (12.11.2026) beendeten 23 DAX-Werte den Handelstag im Plus, während 17 Titel Abschläge verzeichneten.

An der Spitze der DAX-40-Gewinnerliste stand die Zalando-Aktie (ZAL) mit einem Tagesgewinn von 2,50 Prozent (Schlusskurs: 28,46 EUR). Auf den Plätzen zwei und drei folgten Fresenius SE (+2,39 Prozent) sowie die Münchener Rück (+2,30 Prozent).

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

?? Die 3 Key Takeaways zur Zalando Aktie

DAX-Spitzenreiter: Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) legte am Mittwoch (11.11.2026) per Xetra-Schluss um 8,77 Prozent zu und führte damit die DAX-40-Gewinnerliste an.

Wichtige Chart-Hürde voraus: Im Tageschart gelang der Sprung über die SMA20 (126,64 EUR) - für eine nachhaltige Trendwende muss nun jedoch zwingend die SMA50 bei 136,37 EUR überwunden werden.

Kurzfristige Skepsis: Trotz der jüngsten Gegenbewegung bleibt das übergeordnete Chartbild im Daily-Timeframe bärisch/neutral; für den heutigen Handelstag überwiegt kurzfristig die Erwartung eines Rücksetzers.

Chartcheck: Zalando-Aktie im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ein Blick auf den Tageschart zeigt eine bewegte Jahresbilanz: Nach dem Januar-Hoch nutzten Anleger das Niveau für Verkäufe. Zwar lockte das März-Tief neue Käufer in den Markt, doch der Erholung fehlte zunächst die Substanz - bereits an der 24,00-EUR-Marke setzten erneut Gewinnmitnahmen ein. Erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai startete eine dynamische Aufwärtsbewegung....

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