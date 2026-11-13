Die Dell-Aktie hat am Donnerstag einen großen Teil ihres Kurssprungs vom Vortag wieder abgegeben. Am Mittwoch war das Papier, getrieben von der Fantasie rund um künstliche Intelligenz, um 11,2% gestiegen. Im Vormittagshandel am Donnerstag lag es dann 4,3% im Minus. Zeitweise rutschte der Kurs bis auf 337,17 US$, danach erholte er sich auf rund 357,48 US$. Auslöser war der sofortige Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Hinzu kam eine Abstufung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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