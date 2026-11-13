Die Cloud-Dienste von Microsoft sind am Donnerstag über Stunden hinweg weltweit gestört und auch heute sind die Probleme noch nicht gelöst. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern das gesamte Paket Microsoft 365, darunter Teams, der KI-Assistent Copilot und das Verwaltungsportal für Administratoren. Was bedeutet ein solcher Ausfall für Anleger, die auf das Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber setzen? Überlasteter Prozess Nach Darstellung der Microsoft-Ingenieure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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