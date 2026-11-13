Bereits in den letzten fünf Handelstagen ist die Siemens Energy-Aktie um über +16% nach oben geklettert und auch am Freitagmorgen gehört sie mit einem Kursplus von fast +2% zu den Spitzenreitern im DAX. Hat der Energietechnikkonzern noch viel mehr Kurspotenzial und sollte man auf die Kursziele der Analysten hören? Bärenstarke Zahlen und Prognosen Zur Wochenmitte legte Siemens Energy die Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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