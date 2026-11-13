Bei Novo Nordisk steht eine wichtige Veränderung bevor. Ab Januar 2027 wird der dänische Pharmakonzern den amerikanischen Listenpreis seines Abnehmmedikaments Wegovy um rund -50% reduzieren. Auch Ozempic wird deutlich günstiger. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund -15% verloren, und Analysten rechnen für 2027 kaum noch mit Gewinnwachstum. Bei einem Aktienkurs von 275,75 Dänischen Kronen stellt sich deshalb die Frage: Droht der nächste Gewinneinbruch ...

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